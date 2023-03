ČEZ loni vydělal přes 80 miliard korun, za rekordní zisk mohl drahý zemní plyn

ČEZ má nebývalé zisky zejména díky své výrobní části, tedy díky elektrárnám. Rekordně vydělává v době, kdy se většina domácností potýká s vysokými cenami elektřiny. Avšak ačkoli má ČEZ jak výrobní, tak prodejní část, nemůže svým zákazníkům prostřednictvím dodavatele ČEZ Prodej dávat elektřinu za výhodnější cenu.

Podle platné legislativy musí výrobní a obchodní divize působit odděleně. Elektrárny ČEZ musí všem dodavatelům nabízet elektřinu za stejné peníze, nemohou zvýhodňovat prodejce, kteří s nimi sedí „pod jednou střechou“.

Za vysoké ceny elektřiny, díky kterým ČEZ loni rekordně vydělával, mohl zejména drahý zemní plyn. Cenu na trhu totiž určuje vždy nejdražší zdroj, který je ještě potřeba k uspokojení poptávky.

Protože je stát 70procentním vlastníkem společnosti, část loňského rekordního zisku si stáhne prostřednictvím dividend. V roce 2021 činila dividenda na akcii 48 korun a stát díky tomu získal zhruba 18 miliard korun.

Dividenda za rok 2022 bude vyšší. Finanční ředitel společnosti Martin Novák ji v listopadu odhadoval na 97 až 112 korun za akcii, což by byl rekord. Stát by tak ze zisku roku 2022 vyplatil akcionářům na dividendách 52 až 60 miliard, z toho by pro český stát připadlo 36 až 42 miliard korun.

Za letošní rok by ČEZ měl státu odvést 100 miliard korun, a to díky výběru speciálních daní – windfall tax a odvodu z nadměrných tržeb z elektráren. Společnost o tomto odhadu informovala už na začátku února.

Například jaderné elektrárny budou muset státu odvést 90 procent toho, co utrží nad 70 eur za megawatthodinu. Zbytek jim stát pokrátí ještě o 60procentní windfall daň. Tyto speciální odvody nemůže stát uplatňovat zpětně, proto se nevztahují na rok 2022.