Chcete se stát manažerem? Připravte se na slzy, upozorňuje bývalý Jágrův kouč Jelínek

Lidovky.cz: Jak byste popsal svoji práci mentálního kouče?

Nepovažuji se jen za mentálního kouče, protože nepracuji jenom s myšlením lidí. Snažím se inspirativní formou pracovat s celým subjektivním světem jedince. To znamená nejen s jeho myšlenkami, ale především s jeho emocemi a biochemií. A dokonce i fyziologickými procesy. Subjektivní svět je daleko širší.

Lidovky.cz: Proč by měl manažer nebo podnikatel potřebovat kouče?

Záleží, o koho jde. Pokud jde o generálního ředitele nějaké velké firmy, tak nejde z mé strany o klasický koučink. Jde spíše o to, být partner pro diskusi. To znamená, že například generální ředitel může mít seznam problémových okruhů či otázek, na které chce znát názor někoho jiného. Potom jsou manažeři, kteří vědí, že mají nějaký deficit, a chtějí na něm pracovat. Jsou to třeba problémy s motivací, vztahové trable, problematika zpětných vazeb a podobně. Často se také například stává, že manažer ztratí zájem, je energeticky „vyčichlý“.