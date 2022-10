Okolí dálnic je jako pohraničí. Změnit to mohou velkorysé projekty lávek, jako je ta v kazašském Almaty

Jedno z řešení tohoto problému plánují v kazašském Almaty. Velkorysá lávka má dostat chodce pohodlně z jedné části města do druhé a propojit to, co obří dálnice rozděluje. Konkrétně jde o spojení velkého parku a botanické zahrady. Za návrhem, který ještě před realizací získal architektonické ceny, stojí dvojice Anton Nadtočij a Věra Butková. Most má délku 380 metrů a velkorysou šířku tři až téměř devět metrů.

Jako inspirace to může posloužit i v Česku, krátce před komunálními volbami se objevil plán propojit pražské Jižní Město s centrem města podobně koncipovanou cyklostezkou. A i v tomto případě zůstává princip úplně stejný: most překonává bariéru a propojuje rozdělené.

Široké silnice jsou trochu jako řeky, fungují coby přirozené bariéry a ovlivňují to, jak přemýšlíme o okolním světě. Jakmile je složité či nepříjemné je překonat, vyhýbáme se cestám na druhou stranu jinak než autem.