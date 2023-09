Další potíž pro čínského developera. Exšéf Evergrande je pod dohledem policie

Přesné zdůvodnění policejního dohledu média neuvádí. Hui Ka Yan byl každopádně už na počátku září odveden čínskou policí, a i o několik týdnů později jej čínské policejní složky stále drží pod dohledem. Informovala o tom agentura Bloomberg.

Hui Ka Yan zatím není formálně zadržen ani zatčen. V praxi čínský policejní dohled funguje tak, že Hui Ka Yan nemůže bez souhlasu policejních orgánů opustit místo bydliště, stýkat se s dalšími lidmi, ani s nimi komunikovat. Policie navíc odebrala cestovní doklady. Maximální délka policejního dohledu podle čínských zákonů činí šest měsíců.

Už na počátku září čínská policie zadržela některé zaměstnance Evergrande z oddělení správy majetku. Příběh o bývalém šéfovi a zakladateli je dalším příspěvkem do obrovské a nekončící ságy čínského developera. Neúspěšné plány na restrukturalizaci z posledních dnů také finanční trhy rozbouřily a v kuloárech se stále více hovoří o možné likvidaci.

Před lety šlo o druhého nejbohatšího Číňana

Ještě pár let zpět měl Hui Ka Yan obrovské ambice. Šlo o jednoho z politicky nejvlivnějších podnikatelů v Číně. Jeho ambice sahaly od elektromobilů až po fotbalové prostředí. Krize v čínském realitním sektoru ho ale srazila skoro až ke dnu. Při tom pár let před tím se mu dařilo téměř vše, na co sáhl. Spekuloval s pozemky a s velkou oblibou přebíral konkurenční firmy.

Podle odhadů agentury Bloomberg činí nyní majetek šestašedesátiletého magnáta asi 1,8 miliardy dolarů, což je v přepočtu asi 40 miliard korun. Na úplném vrcholu ale činil dokonce 42 miliard dolarů (skoro bilion korun) a to ještě v roce 2017. Kdysi šlo o druhého nejbohatšího člověka v Asii. Už tři desetiletí je rovněž členem vládnoucí čínské komunistické strany.

Developerská skupina Evergrande je už několik let v centru čínské realitní krize, na kterou doplácí celá tamní ekonomika. Důvěra v trh s bydlením je citelně pošramocena a řada Číňanů odkládá své plány na pořízení vlastní nemovitosti. Nevěří, že finanční problémy většiny developerů se podaří vyřešit, což by pro ně mohlo mimo jiné i znamenat, že byt i po zaplacení potřebné kupní ceny nemusí dostat.

Developer Evergrande nebyl schopný zrealizovat další splátku svého dluhu a jeho akcie posledních několika dnech odepsaly už více než 25 procent. Jde o reakci na odklad setkání s cílem restrukturalizace společnosti, které mělo původně proběhnout už v pondělí.

Vedení společnosti informovalo o tom, že prodeje nedosáhly původních odhadů, a proto nejspíš dojde k opětovnému posouzení a přenastavení restrukturalizačních plánů.

Investoři čínské Evergrande Group vtrhli na vedení společnosti: