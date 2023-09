Za nákup v kimonu do vězení. Čína přitvrzuje za prohřešky v oblečení

Začátkem září obletělo sociální sítě video muže z města Šen-čen, který streamoval v sukni, a následně ho zatkla policie. Záznamy okamžitě vyvolaly bouřlivou diskusi o svobodě projevu jednotlivce. Mnozí Číňané na internetu souhlasili s rozhodnutím orgánů zasáhnout, protože jeho ustrojení neodpovídalo dobrým mravům, tvrdili také, že extrémní svoboda může vyústit až v perverzi. Jiní naopak kladli důraz na to, že osobní svoboda je nedotknutelná, a to i co se týče oblečení.

V roce 2021 zveřejnil státem podporovaný bulvární deník Global Times zprávu o tom, jak čínská policie několik hodin vyslýchala mladou Číňanku z města Su-čou. Provinila se tím, že se oblečená do tradičního japonského oděvu fotografovala na ulici. Bylo to 13. prosince, tedy v den národní vzpomínky na oběti japonských válečných zločinů z roku 1937. Číňanka později uvedla, že ji na policejní stanici vyslýchali nejméně pět hodin. Policisté jí také prohledali telefon a zmíněné kimono zabavili. Zároveň ji upozornili, aby o incidentu nediskutovala na internetu.

Je to provokace

Aby čínská policie trestala lidi v oblečení považovaném za nevhodné, již nyní běžně používá všezahrnující formuli obvinění z vyvolávání provokací. Případné změny by nyní mohly poskytnout úřadům další pravomoci k potírání jakéhokoli oblečení, které je v zemi vnímáno jako škodlivé pro veřejnou morálku. Informaci přinesl deník The Inquirer.

Video trending of police running off a man who was live-streaming in a skirt in Shenzhen, “A man wearing a skirt in public, do you think you’re positive energy?!” Comments applaud police for protecting public order & good morals & defending against “extreme freedom”,“perversion” pic.twitter.com/FF8PX1KZYZ — Darius Longarino 龙大瑞 (@DariusLongarino) September 6, 2023

Navrhovaný zákon uvádí, že za projevy, které čínské úřady vyhodnotí jako škodlivé duchu čínského lidu anebo které zraní city národa, budou hrozit pokuty nebo dokonce vězení. Zatím však nespecifikovaly, které druhy oblečení nová pravidla zakážou.

„Určení pravomocí toho, kdo a hlavně jak má rozhodovat, může vyžadovat více času. Před předložením takových návrhů potřebujeme stanovit nejprve kritéria pro posuzování,“ řekl agentuře AFP třiadvacetiletý He z Pekingu. Uznává, že činy, na které se zákon zaměřuje, nejsou tak závažné jako třeba loupež, kde je dobro a zlo je jasně definované.

Proti připravovaným revizím zákona se postavilo také několik čínských právních vědců. Nové návrhy jsou příliš nejasné a snadno povedou ke svévolnému rozšíření rozsahu trestů,“ napsal Lao Dongyan z univerzity Čching-chua v Pekingu na sociální síti Weibo. Nové regule úřady začátkem září zveřejnily k veřejné konzultaci. Konzultační lhůta končí 30. září.

Na nákup v kimonu

Reportéři agentury AFP v ulicích Pekingu zjišťovali, jak obyčejní Číňané vnímají incidenty, při nichž lidé nosí například japonské oblečení na historicky významných místech anebo v památné dny.

„Oblékání je vlastní volba a svoboda každého, ale existují i zvláštní okolnosti,“ řekl k tématu jeden z dotazovaných. „Pokud někdo v určitý den udělá něco urážlivého nebo má na sobě nevhodné oblečení, je takové chování stoprocentně účelové a mělo by být potrestáno,“ dodává.

Pětatřicetiletý Gu řekl agentuře AFP, že je otevřený tomu, aby lidé nesli odpovědnost za urážlivé oblečení, zvláště při zvláštních příležitostech. „Skutečně existují určité historické důvody a myslím, že by se měly brát v úvahu emoce ostatních,“ dodal Gu. Podle něj však není třeba zasáhnout, když například někdo jde jen nakupovat v kimonu

„Pokud si někdo vezme kimono do pamětní síně obětí nankingského masakru, myslím, že to Číňanům může způsobit značnou psychickou újmu,“ souhlasí 25letý programátor Jang Šuo, podle něhož by všechny takové lidi měl potkat trest.

Jeremy Daum, vedoucí výzkumný pracovník Yaleovy univerzity, řekl agentuře AFP, že samotná revize bude nejspíš pozměněna tak, aby se zákon více zaměřil právě na takové incidenty. „Je jisté, že na základě velkého množství připomínek veřejnosti dozná znění zákona značných úprav. Pravděpodobně bude více konkrétní, co se týče státních hrdinů, čínských mučedníků anebo stranické historie,“ uzavírá vědec podle The Inquireru.