První velké rozhodnutí ČNB v čele s guvernérem Michlem: úrokové sazby zůstanou na sedmi procentech

Ponechání sazeb na úrovni, kterou určila ještě rada v předchozím složení, ale nebylo jisté. Analytici se k němu sice přikláněli, při svém jmenování ji dokonce přislíbil i nový guvernér. Vyloučeno ale nebylo ani mírné zvýšení o čtvrt až půl procentního bodu.

Bankovní rada současně rozhodla, že centrální banka bude i nadále bránit nadměrným výkyvům kurzu koruny. Ta zatím v reakci na zprávu reagovala pouze velmi mírným oslabením o 0,1 procenta a pohybuje v blízkosti 24,66 koruny za euro.

Předchozí složení rady, kterému předsedal bývalý guvernér Jiří Rusnok, přitom sáhlo po nadstandardním zvýšení základní sazby o více než 0,25 procentního bodu hned sedmkrát za sebou.

„První jednání bankovní rady po personálních změnách je pro finanční trh velká neznámá a bude mít velký signální vliv na další směřování měnové politiky,“ upozornil na nejistotu kolem rozhodnutí ČNB ještě před zasedáním analytik Deloitte David Marek.

Bankovní rada rozhodovala po výrazné personální obměně. Sedmičlenná rada má od počátku července tři nové členy a post guvernéra převzal Aleš Michl, jenž v pozici člena bankovní rady hlasoval ve stávajícím cyklu zvyšování úroků vždy proti jejich růstu.

Jednání se vedle členů bankovní rady účastnil také ministr financí Zbyněk Stanjura. Jednalo se o standardní návštěvu ministra financí, který se na základě zákona o ČNB může stejně jako jiný pověřený člen vlády účastnit zasedání bankovní rady. Ministr má poradní hlas, ale nemůže hlasovat.

Ministři financí využili své možnosti účastnit se jednání bankovní rady v minulosti už několikrát. Naposledy se jednání bankovní rady účastnila v roli ministryně financí Alena Schillerová v srpnu 2021.

Stabilita sazeb je dobrá zpráva pro podniky

Podle analytika Cyrrusu Víta Hradila rozhodnutí zachovat sazby nemá oporu v ekonomické realitě, jelikož aktuální hodnota inflace, slabý kurz české koruny, růst inflačních očekávání, vývoj v eurozóně i data o českém HDP svorně ukazují na vhodnost dalšího zvýšení sazeb.

Je tedy otázkou, jak dlouho ČNB stabilitu sazeb dokáže udržovat. Inflace totiž v tuzemsku za červenec meziročně dosáhla 17,2 procenta a je čtvrtá nejvyšší v Evropské unii, horších čísel dosahuje už pouze v Pobaltí. Tahounem cen jsou u nás energie, potraviny, pohonné hmoty i cena bydlení.

Partner poradenské skupiny Moore Czech Republic Petr Kymlička naopak ponechání úrokových sazeb na sedmi procentech vnímá jako dobrou zprávu pro tuzemskou ekonomiku. „S ohledem na poslední data statistiků, která ukázala slábnoucí meziměsíční růst spotřebitelských cen, je ponechání základní úrokové sazby na stejné úrovni pro ekonomiku dobrou zprávou,“ vysvětlil Kymlička.

„Očekávám, že v nejbližších měsících začnou protiinflačně působit první zvýšení úrokové sazby z loňského roku. To ale bohužel nemění nic na tom, že nadále porostou náklady firem a mnohé z nich budou muset přistoupit k drastickým úsporným opatřením, včetně propouštění zaměstnanců, mají-li toto těžké období přežít,“ dodal.

Z pohledu podniků je stabilita sazeb pozitivní zpráva. „Ve světle nynějších překážek by totiž další zvýšení úrokových sazeb představovalo pro firmy dodatečné náklady na úvěrové financování. Rychlost zdražování představuje již nyní vážný problém jak pro spotřebitele, tak pro firmy. Podniky dle aktuálního společné šetření SP ČR a ČNB za 2. čtvrtletí 2022 považují růst cen materiálů a surovin a ceny energie za nejzávažnější bariéry svůj pro další rozvoj,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Zvýšení na dalším zasedání není vyloučené

„Podle dosavadní rétoriky členů rady ČNB se zdá, že jejich další rozhodnutí se budou odvíjet hlavně od aktuálních makroekonomických dat, jako je hospodářský růst, míra inflace a další ukazatele. To znamená, že ČNB i přes současnou rétoriku může v návaznosti na tato data na svém dalším zasedání sazby zvýšit,“ upozornil Tomáš Kudla, obchodní ředitel pro Česko a Slovensko společnosti Ebury

„Větší změnu v dosavadní rétorice ČNB by mohlo způsobit například výrazné omezení či ukončení dodávek plynu z Ruska, které by vedlo k významnému inflačnímu šoku. Utažení ruských kohoutků by totiž znamenalo rapidní nárůst cen za energie – nejen plynu, ale také ropy a dalších komodit,“ doplnil Kudla.

Analytický tým Raiffeisenbank pod vedením ekonomky Heleny Horské očekává, že centrální banka začne se snižováním sazeb až ve druhé polovině příštího roku.