Inflace je hrozivá. Kroky, které doporučuje prezident Zeman, ale samy nepomohou, říká člen bankovní rady ČNB

Lidovky.cz: Co říkáte na 16procentní květnovou inflaci?

Číslo je hrozivé a oproti naší prognóze znovu o procentní bod vyšší. Hlavní příčinou je vyšší růst cen pohonných hmot, potravin, ale i imputovaného nájemného. Tedy ceny vlastního bydlení. Je však důležité dívat se i na meziměsíční vývoj cen, kde to vypadá, že se dynamika trochu stabilizuje. Ale bude-li růst cen pokračovat tímto meziměsíčním tempem, pak by inflace mohla dosáhnout i 20 procent. Nicméně pokud nastoupí nějaká korekce – a v to doufejme – růstu cen energií, pohonných hmot a stavebních materiálů a dalších komodit, tak by nemusela překročit 18 procent.