Drahota zmizí příští rok, slibuje Michl. Pokles inflace očekává už na jaře

„Základní scénář je, že příští rok bychom měli být na základních hodnotách 2 %,“ řekl k inflaci pro CNN Prima News guvernér České národní banky Aleš Michl. Problém s inflací chce vyřešit do roka a půl.

Aby se tak skutečně stalo, bude třeba, aby se snížily útraty domácností a méně se půjčovalo. „Je důležité, aby útraty domácností byly menší a menší, začaly šetři, je to protiinflační jev. Zároveň, aby se moc nepůjčovalo, to se zatím děje, je to optimální. Zastavil se také hypoteční trh, to je také důležité pro zkrocení,“ nastínil.

Podle Michla bude ještě v lednu a únoru inflace vysoká kolem 20 %, což podle něj teď už ČNB neovlivní. Na jaře by se situace měla zlepšovat. Pomoct by tomu měla i silná koruna. Zároveň dodal, že jakákoli finanční pomoc, kterou stát poskytne obyvatelstvu, pomáhá inflaci jen zvyšovat.

„Máme nejsilnější kurs za posledních 12 let a k tomu potřebujeme, aby se deficit snižovat. Jsme přísní na obyvatelstvo. Potřebujeme, aby lidé nedostávali další dávky, to by mohlo inflaci jen prohloubit,“ pokračoval.

Podle Michla nelze vyloučit zavírání některých provozoven. „Náš mandát v ČNB je zkrotit inflaci, bezbolestně to nepůjde, potřebujeme menší nárůst nezaměstnanosti a nedá se vyloučit konec některých provozoven,“ uvedl

ČNB pod vedením Aleše Michla také mění strategii toho, jak s financemi zacházet.

„Změnili jsme strategii a to proto, že ta stará nefungovala. Dřív se snižovala úroková sazba, ale inflace stála. Teď jsme se rozhodli nechat úrokové sazby být a nechat klid ekonomice. Ale inflace vznikla ze dvou důvodů, z příliš nízké úrokové sazby a z toho, přišel nákladový šok do ekonomiky,“ vysvětlil Michl.

Dále také guvernér uvedl, že je třeba směřovat k vyrovnanému rozpočtu i přes těžkou situaci, ve které vláda je.

Na přijetí eura nemusíme spěchat

Michl by zatím nešel ve stopách Chorvatska s přijetím eura nepospíchal, protože je to právě silná koruna, kterou v současné době Česko disponuje, inflační situaci pomáhá. „V Chorvatsku byla situace jiná už od začátku před přijetím eura, protože tato měna tam hrála velkou roli i kvůli turismu,“ vysvětlil.

Pro ekonomiku jako celek teď podle něj euro výhodné není, naopak rozumí některým hlasům, které volají po zavedení eura. „Pokud někdo obchoduje v cizí měně, tak samozřejmě, že je pro ně výhodnější zavedení eura,“ dodal.

Pokud lidé chtějí nějak využít své finance, Michl doporučuje investovat a také škrtnout výdaje, které nejsou nezbytně nutné. „Navštivte tři až pět obchodních domů, tři nebo pět bank, rozhodněte se, komu nejvíc věříte a investujte klidně jen 300 korun měsíčně,“ radil Michl.