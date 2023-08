ČNB se opět přiklonila ke stabilitě. Základní úrok drží na sedmi procentech

Aktuální období beze změn úrokových sazeb je nejdelší od roku 2017. Tehdy skončila téměř pětiletá fáze, kdy základní úroková sazba byla beze změny na 0,05 procenta. Od roku 2017 bankovní rada měnila sazby přinejmenším jednou ročně.

Rozhodnutí bankovní rady odpovídá očekáváním analytiků. Podle nich sice cenové tlaky v ekonomice zvolňují, inflace ale zůstává příliš vysoko na to, aby centrální banka mohla začít se snižováním sazeb. Červnová inflace byla 9,7 procenta.

Zároveň členové bankovní rady snížení sazeb na srpnovém zasedání ve svých mediálních výstupech vyloučili.

„Inflace v meziročním vyjádření nadále klesá, dokonce rychleji, než byla očekávání vyjádřená v poslední prognóze. I vzhledem k vysoké srovnávací základně by se v příštím roce už mohla vrátit do inflačního cíle ČNB okolo dvou procent. Nedalo se tak příliš očekávat, že by dnes bankovní rada ČNB jakkoli hýbala se sazbami,“ vysvětluje Daniel Janeček z poradenské společnosti PwC.

Podle Radomíra Jáče, hlavního ekonoma Generali Investments CEE, inflační tlaky a rizika v české ekonomice zmírňují, což by samo o sobě mohlo vést k debatě o postupném uvolňování měnové politiky. „Bankovní rada ale ohledně otázky snižování úrokových sazeb zůstává opatrná v souvislosti s možnými inflačními riziky spojenými s růstem mezd a vývojem veřejných rozpočtů.

Koruna oslabuje

Bankovní rada také na svém čtvrtečním zasedání formálně ukončila intervenční režim na podporu kurzu koruny zahájený v květnu 2022. Na devizovém trhu proti oslabení koruny už neintervenuje od října 2022.

„Kurz koruny ihned po zveřejnění rozhodnutí o ukončení intervencí prudce oslabil. Lze předpokládat, že koruna bude oslabovat dále,“ komentuje Pavel Peterka, Ředitel pro strategii a hlavní ekonom finanční skupiny Roklen.

Bankovní rada dále upozornila, že bude vždy z principu bránit nadměrným kurzovým výkyvům ohrožujícím cenovou či finanční stabilitu, kdykoli to uzná za vhodné.