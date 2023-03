Energie by mohly zlevňovat rychleji, firmám se ale nechce, míní experti

„Myslím, že energetické společnosti by mohly zlevňovat mnohem rychleji, vůbec se jim do toho nechce. Právě proto se odvolávají na vládní cenový strop, který je podle mě nesmyslný. Pro zákazníka nehraje žádnou roli, jestli platí 3 000 korun nebo 2 900 korun,“ řekl ve vysílání Janeček.

I podle Jiřího Gavora mají energetické společnosti své rezervy. „V tomto směru doufám, že stojíme na prahu znovu rozběhlé soutěže mezi dodavateli a nabídky se budou postupně zlepšovat,“ dodal.

Například energetická společnost Innogy zlevní od začátku března elektřinu pod cenový strop. Cena za jednu megawatthodinu bude 250 korun. Podmínkou však je uzavření smlouvy na 15 měsíců. Janeček by však takovou smlouvu nepodepsal.

„Myslím, že je to (zlevněné) příliš málo. Jak už říkal pan Gavor, doufáme, že se rozběhne znovu soutěž dodavatelů komodity. Takže by měl být mnohem větší a rychlejší tlak na zlevňování,“ vysvětlil Janeček. Zmíněnou smlouvu by nepodepsal ani Gavor: „Trend je nastartován.

Čím déle bude trvat toto období příznivých cen, tím lepší nabídky se dočkáme. Řekl bych konkrétně na podzim, kdy soutěž bude vrcholit.“