Co Písařík neřekl? Majitel Bohemia Energy zahrál na city, na řadu otázek ale neodpověděl

Začal s emocemi. Obtížně hledal slova a neubránil se ani slzám. „Firmu jsme budovali 16 let, byla to součást našeho života,“ popisoval a její konec přirovnal k pohřbívání blízkého člověka. Několikrát se omluvil a vyjádřil lítost a pochopení rodinám, které se ocitly v těžké situaci. „Je mi líto, že musí řešit, co řeší, a chápu, že se zlobí na nás,“ říkal.