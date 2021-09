Covid nás doslova paralyzoval, přišli jsme až o tisíc lidí a všechny nyní nabíráme zpět, říká Jančura

Lidovky.cz: Od letošní letní sezony měly podniky z cestovního ruchu velká očekávání, jak nakonec dopadla pro RegioJet a Student Agency?

Je pravda, že jsme čekali, že léto bude ještě o něco silnější, než nakonec bylo. Spoléhali jsme, že se bude poptávka zhruba od června vracet k normálu, ale pořád tam zdaleka nejsme. Ve vlacích stále chybí pětina cestujících, to znamená, že chybí také pětina původního zisku. Žádný z dopravců na tom tedy nemůže být zatím dobře. Na druhou stranu oproti tomu, co bylo loni na jaře a na podzim, kdy spadl počet cestujících nejprve na osm procent, později zhruba na pětinu, je to nyní fantazie.