Strnadova Czechoslovak Group kupuje za 45 miliard muničního giganta v USA

Vizitka holdingu Czechoslovak Group (CSG) Průmyslový holding CSG vlastněný podnikatelem Michalem Strnadem se zaměřuje na strojírenství, automobilový, železniční, letecký a obranný průmysl. CSG je globálně působící holding, jehož společnosti sídlí v České republice, Itálii, na Slovensku, ve Španělsku, Velké Británii, v USA a dalších zemích. Jedná se o jednu z největších rodinných firem v Česku. V podnicích začleněných do holdingu CSG a v propojených firmách pracuje více než 10.000 zaměstnanců. Skupina je členěna do několika divizí. Součástí holdingu jsou například automobilka Tatra Trucks, společnost Excalibur Army či výrobce radarů Retia. Hlavní událostí minulého roku pro CSG bylo získání 70procentního podílu v původně italské skupině Fiocchi, celosvětově třetím nejvýznamnějším výrobci malorážové munice. Letos se holding CSG stal největším akcionářem francouzské firmy Gaussin, která vyrábí bezemisní a samořiditelná vozidla pro dopravu zboží v logistických areálech, přístavech či na letištích, či získal 70 procent akcií společnosti Pocket Virtuality, která vyvíjí řešení pro průmysl s využitím rozšířené a virtuální reality. CSG loni zdvojnásobila hrubý provozní zisk na 5,62 miliardy korun. Tržby skupiny podle konsolidovaných výsledků vzrostly o tři čtvrtiny na 24,93 miliardy. Na růstu se podle skupiny podílela válka na Ukrajině, která začala loni v únoru. Zbrojovka Excalibur Army loni zejména díky dodávkám vojenské techniky na Ukrajinu více než zpětinásobila své tržby na rekordních 13,506 miliardy korun z 2,497 miliardy korun v roce 2021. Čistý zisk zbrojovky vzrostl sedminásobně z 221,8 milionu korun v roce 2021 na 1,656 miliardy korun, což je také nejvyšší hodnota v historii firmy. Historie skupiny CSG sahá do roku 1995, kdy vznikla společnost Excalibur Army, zaměřená na obchodování s nepotřebnou technikou a materiálem, které byly vyřazovány a prodávány v soutěžích české armády i jiných armád NATO. Zakladatelem a majitelem společnosti byl podnikatel Jaroslav Strnad, otec současného majitele. Zdroj: ČTK