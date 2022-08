Lety do Asie hatí válka. Na pražské letiště se pro zimní sezonu nevrátí žádné dálkové spoje

„V tuto chvíli nemáme od leteckých společností potvrzeno obnovení či zahájení dalších dálkových spojů. Konflikt na Ukrajině a s tím spojené uzavření vzdušného prostoru komplikuje a prodlužuje lety z některých asijských destinací, což je jeden z faktorů, který rozhodování dopravců o případných nových linkách do Evropy ovlivňuje,“ sdělila pro Lidovky.cz mluvčí letiště Praha Klára Divíšková. Začátkem září dle ní dojde i k pozastavení přímé linky z Prahy do New Yorku, oživené letos zjara.