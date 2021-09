Dostavbě D1 hrozí rok zpoždění, varoval šéf ŘSD. Čeká se na verdikt úřadu i soudu

Dálnice D1 končí na okraji Přerova, navazující poslední úsek do Říkovic má vyřešit dlouhodobě špatnou dopravní situaci ve městě. Přípravu stavby provázejí odvolání a žaloby několika spolků, kterými se zabývají úřady i soudy.



Pro stavbu poslední části D1 u Přerova na podzim skončí platnost výjimky z EIA. Ministerstvo dopravy vydalo zatím nepravomocné stavební povolení, nedávno ale obdrželo sedm rozkladů. Tři z nich jsou od občanských sdružení Děti Země, Krajina Dluhonice a Voda z Tetčic. Další čtyři rozklady pocházejí od soukromých osob dotčených stavbou posledního úseku dálnice D1.

Projednání rozkladů podle Mátla zabere několik měsíců, stavební povolení by tak mohlo mít právní moc nejdříve na konci prvního čtvrtletí příštího roku.

Černý scénář podle Mátla počítá se zrušením stavebního povolení a opakování procesu EIA. „Jakmile by rozkladová komise ministerstva dopravy nebo soud posléze zrušil stavební povolení, museli bychom se vrátit na začátek a projít celým procesem znovu. Samozřejmě by to v té chvíli znamenalo minimálně tak roční zpoždění,“ upozornil Mátl.

Výběrové řízení na poslední úsek D1

ŘSD mezitím zahájilo výběrové řízení na zhotovitele posledního úseku D1 u Přerova, termín pro podání nabídek je 25. října. Vyhodnotit nabídky ŘSD plánuje v zimě, zároveň dokončuje majetkoprávní přípravu stavby. „Vše bude záviset na tom, zda se nám podaří získat právní moc stavebního povolení,“ podotkl Mátl.



V květnu byla v Přerově-Předmostí poblíž dálnice D1 zprovozněna estakáda, která odvádí automobilovou dopravu z problematického podjezdu pod železniční tratí na výpadovce ve směru na Olomouc. V úterý byla otevřena navazující okružní křižovatka. Stavba celého 1400 metrů dlouhého úseku za 358 milionů korun zabrala zhruba dva roky a výrazně zlepší dopravu v této části Přerova.

„Už samotný nadjezd pomohl dopravní situaci v Přerově a toto dokončení (křižovatky) je vyvrcholením toho, jak zklidnit a zlepšit dopravu v této části Přerova. Věřím, že aspoň pro Předmostí je to řešení, které se výrazně projeví co se týká dopravy. Stejně tak doufám, že výjezd z Přerova na Olomouc, který je nyní vysoce problematický, bude touto stavbou také zlepšen,“ řekl primátor Petr Měřínský.



Podle něj dopravní situaci v Přerově výrazně zlepší až stavba posledního úseku D1 a více než 800 metrů dlouhého průtahu, který má usnadnit průjezd automobilů nyní složitým úsekem v průmyslové oblasti u vlakového nádraží.