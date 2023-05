Stát zavede jednodenní dálniční známku, krátkodobé zlevní. O úlevu přijdou hybridy

Měsíční poplatek pro osobní automobily zlevní o desetikorunu na 430 korun. Cena desetidenní dálniční známky v příštím roce klesne o 40 korun na 270 korun. Ve srovnání s jednodenní známkou tak bude dražší jen o 70 korun. Cena dálniční známky se nezvyšovala dvanáct let.

Snížení cen desetidenních a měsíčních kuponů si vyžádala změna pravidel EU (takzvaná Euroviněta), která stanoví maximální podíly těchto kratších časových kuponů vůči ceně celoroční známky. Ta jsou u měsíční známky 19 procent, u desetidenní 12 procent a u nově zaváděné jednodenní 9 procent roční částky.

„Jsou to závazné parametry a Česká republika se od nich odchýlit nemůže. Snažili jsme se udržet výši celoročního kuponu tak, aby byla únosná pro české rodiny,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka. Podle něj jde o kompromis, vládní ekonomická rada NERV navrhovala zdražit cenu dálničních poplatků na tři tisíce korun.

„Kdybychom zůstali u částky 1 500 korun, znamenalo by to citelné snížení měsíčních i desetidenních známek. Znamenalo by to významný výpadek ve výběrech a s tím související problém s investicemi do budoucna,“ uvedl Kupka.

Samotné zdražení bude platit od začátku března. Do konce února tak bude možné koupit i roční známku za původní cenu. V současnosti lze nakoupit dálniční známku s tříměsíčním předstihem od zahájení platnosti. To se od začátku příštího roku změní a předstih se zkrátí na jeden měsíc.

Zadarmo už jen s elektromobilem

Povinnost nově si kupovat dálniční známku čeká od příštího roku i majitele hybridních vozidel s kombinovaným množstvím emisí CO 2 do 50 gramů na kilometr. Ti ale budou platit sníženou cenu. Roční kupon pro tato vozidla vyjde na 1 150 korun, měsíční 210 korun. U krátkodobých kuponů ak půjde o 130 korun za desetidenní a jednodenní kupon za sto korun.

Zatímco ceny dálničních poplatků pro osobní automobily vzrostou, kamionové mýtné zůstane ve stejné výši. Důvodem je to, že poplatky pro nákladní dopravu jsou už dnes stanovené na hraně horního stropu, který nařizuje Evropská unie. Regulaci nákladní dopravy proto ministerstvo chystá například pro zintenzivněním vysokorychlostního vážení.

Celkový výběr peněz od osobních aut by měl vzrůst o 1,3 miliardy korun. Zejména u cizinců se ale dá očekávat nižší výběr kvůli preferenci kratších časových kuponů. „Předpokládáme, že hlavně zahraniční řidiči budou kalkulovat, jestli se jim vyplatí jeden měsíční, nebo dva jednodenní kupony, uvedla ředitelka sekce pro správu finančních zdrojů na Státním fondu dopravní infrastruktury Lucie Bartáková.