Lidé musí „berňáku“ nahlásit nejen získání nemovitosti, ale i její darování či prodej. Mají na to čas do konce ledna

„Darovali jsme s manželkou dceři garsonku. Dcera podala daňové přiznání a zaplatila daň. Mysleli jsme si, že je to tím vyřízeno, ale úřednice na finančním úřadu, kam jsme zašli kvůli pomoci s výpočtem daně, nás upozornila, že musíme formulář daňového přiznání k dani z nemovitých věcí podat i my. To pro mě bylo obrovské překvapení, a to dělám daně z nemovitostí pro naši širokou rodinu už asi 25 let,“ popsal webu Lidovky.cz Jan Kopic z Prahy.

„Pokud třeba přiznáváte dům, garáž a garsonku a garsonku jste loni darovala dceři, tak byste měla podat daňové přiznání a zaznamenat tam tu změnu. Tedy že už nepřiznáváte tři, ale nově jen dvě nemovitosti. Finančnímu úřadu tím dáváte najevo, že vám má poslat platební výměr ne na tři, ale jen na dvě nemovitosti,“ řekl serveru Lidovky.cz mluvčí Generálního finančního ředitelství Tomáš Weiss.