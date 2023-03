Danit procenty z příjmů je jednodušší. Kdy je paušál nejvýhodnější?

Hlavní předností je přitom komfort. Při využití paušálních výdajů podnikatelé nemusí vést účetnictví ani daňovou evidenci, ale jen přehled skutečně přijatých příjmů za období od 1. ledna do 31. prosince a přehled pohledávek. „Podnikatel nemusí prokazovat skutečné výdaje podle jednotlivých dokladů ani jejich daňovou uznatelnost. Celkovou roční výši výdajů vyčíslí přímo v daňovém přiznání příslušným procentem,“ říká Barbora Jeníková, daňová konzultantka společnosti KODAP.

Paušální výdaje se počítají z maximální částky dva miliony korun. Nejvyšší, 80procentní výdaje lze uplatnit z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů ze živnostenského podnikání řemeslného maximálně do výše 1,6 milionu korun. Šedesátiprocentní výdaje je možné uplatnit u ostatního živnostenského podnikání, nejvýše však do výše 1,2 milionu korun. Z příjmů z nájmu majetku zařazeného do obchodního majetku lze uplatnit 30procentní paušální výdaje, nejvýše však do 600 tisíc korun.