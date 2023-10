EU ztrácí konkurenceschopnost kvůli klimatické ideologii, kritizuje Křetínský

Křetínský na konferenci SH!FTS pořádané deníkem E15 upozornil, že energie jsou v USA výrazně levnější než v Evropě. Zároveň je ve Spojených státech kvalifikovaná pracovní síla, která ale má pro firmy nižší náklady než v EU a navíc je její mobilita vyšší.

Pro investory je tak podle něj obtížné obhájit rozhodnutí o umístění investice do EU. „Spojené státy dnes vytvářejí lepší investiční prostředí, to je kritický problém,“ řekl Křetínský, jehož holding provozuje mimo jiné uhelné zdroje energie a zavázal se, že do roku 2030 přestane uhlí pro výrobu elektřiny a tepla používat.

Problém podle Křetínského vychází z evropských rozhodnutí přijatých v rámci úsilí o snížení emisí oxidu uhličitého (CO2). EU podle něj upřednostnila ideologické hledisko a nechovala se racionálně. Důsledkem bylo příliš štědré nastavení podpor pro obnovitelné zdroje energie v letech 2008 až 2010, na které státy dodnes doplácejí, a umělé zdražení emisních povolenek, které odradilo mimoevropské investory. V důsledku toho pak oslabila evropská konkurenceschopnost, řekl Křetínský.

Vládu podporuji, říká Křetínský

Unie by ve svém dalším postoji k dekarbonizaci měla víc dbát na racionalitu rozhodování, kdy nebude zpochybňovat své klimatické cíle, ale zároveň bude zohledňovat i jejich dopad na průmysl, míní Křetínský. Česká vláda by podle něj měla usilovat o vytváření koalic na evropské úrovni, které budou tento postoj prosazovat.

Křetínský podle svých slov naprosto podporuje současnou českou vládu z hlediska její hodnotové orientace. „Je to vláda, za kterou se v tomto smyslu nemusíme stydět, a to je strašně důležitá hodnota,“ dodal.

Na druhou stranu český stát podle něj nemá procesy a vybavení na to, aby některé důležité otázky dokázal zpracovávat a formulovat na ně názor. „Ministerstvo financí je vysoce kompetentní, na ministerstvu průmyslu a obchodu jsou pracovníci, kteří tématu dobře rozumí. Ale z pohledu celkového výstupu procesu, co úřad předkládá za podklady, je jeho schopnost složitější,“ podotkl.

„My bychom potřebovali především ministry, kteří naslouchají státní správě, a v ní mít několik kompetentních lidí, kteří jsou schopní vést debatu s průmyslem a zpracovávat výstupy, které od něj dostanou. Dneska tam bohužel nejsme, je to vždycky otázka personálního obsazení a celkové atmosféry,“ podotkl.

Křetínský také řekl, že by se měla EU poučit z chyb, které se staly při transformaci energetiky, a neopakovat je u automobilového průmyslu. Pokud by se jich dopustila u prosazování klimatických cílů v automobilové branži, znamenalo by to významnou ránu pro evropské hospodářství vzhledem k významu, jaký mají výroba aut a navazující obory pro celoevropskou ekonomiku.

Daniel Křetínský patří k nejvlivnějším postavám českého byznysu a také k nejbohatším lidem. Ovládá řadu průmyslových, obchodních, finančních nebo mediálních firem v České republice i zahraničí. Časopis Forbes ho v nejnovějším žebříčku řadí na druhé místo mezi nejbohatšími Čechy, jeho majetek odhaduje na 9,2 miliardy dolarů (přes 200 miliard korun). V celosvětovém žebříčku Forbesu je na 208. místě.