S tím, jak čím dál více činností přesouváme do digitálního světa, roste i množství bezpečnostních hrozeb. Uživatelé by vždy měli dbát na dobré zabezpečení svých dat, služeb, které využívají, a svých elektronických zařízení. Základem je kvalitní heslo. To ale samo o sobě nestačí.