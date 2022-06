Dlouhý: Firmy čeká běh údolím smrti. Jednání o kompenzacích váznou, na podzim může drahota udeřit ještě víc

Lidovky.cz: Čím současná situace podniky nejvíc tíží? Drahé energie, celková inflace?

Záleží na typu podniků. Hospodářská komora reprezentuje především menší a střední podniky, i když členy jsou i ty velké. Celkem i přes různé asociace kolem 25 tisíc subjektů. Přesnější je, že naší členskou základnou pokrýváme mezi 60 až 70 procenty hrubého domácího produktu v České republice. A nejvíc trpí malé a střední podniky, a to v sektorech, které jsou energeticky nejnáročnější. Tedy zejména sklárny a další podniky zpracovávající významný podíl energií. A také, i když nespadají pod Hospodářskou, ale pod Agrární komoru, vnímám závažný problém v agroprůmyslu a potravinářství. Kromě toho také u všech, kdo nejvíc trpí prudkým nárůstem pohonných hmot. Dopravci a podobně. Žádná „tvrdá“ čísla zatím aktuálně nemáme, jen anekdotickou evidenci, tedy to, co slyším od jednotlivých podnikatelů.