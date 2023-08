Není to tak dávno, co jsme zažívali období levných peněz. Úrokové sazby byly historicky nejnižší, půjčky byly pro lidi velmi výhodné. Zároveň však vklady nabízely zhodnocení blízké nule. Jednou z možných alternativ, jež má podobný charakter jako termínované vklady, ale nabízí mnohem atraktivnější výnos, jsou podnikové dluhopisy. Lidé, kteří je kupují, také často nabývají dojmu, že jde o nízkorizikovou investici. Řada událostí z posledních let však ukázala, že jde o omyl.