Dlužníkům se ztíží život, ČNB chce krotit zdražování. Co znamená zvýšení sazeb pro vaše peněženky?

„Čelíme mimořádnému souběhu silných proinflačních tlaků v krátkém časovém úseku,“ řekl na tiskové konferenci guvernér ČNB Jiří Rusnok. Jinými slovy: motorů zdražování je nyní tolik a z tolika směrů, že banka musí být mnohem razantnější. Situace je ještě horší, než se soudilo v listopadu. „Terč, na který míříme, je poněkud pohyblivý,“ vysvětloval Rusnok, proč sazby rostou opět a ještě rychleji a proč to bude muset pokračovat i příští rok. Česko podle něj čelí „extrémně zvednuté inflační vlně“.

ČNB chce vyslat jasný signál, že v Česku udrží cenovou stabilitu. Obává se, že by si domácnosti i firmy mohly na rychlý růst cen zvyknout, což by mohlo vést k inflační spirále. Tu by pak bylo ještě obtížnější zastavit.