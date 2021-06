Do dozorčí rady ČEZ míří bývalý ministr dopravy Dan Ťok, rozhodne se 28. června

Praha Do dozorčí rady energetické společnosti ČEZ míří bývalý ministr dopravy Dan Ťok. Upozornil na to v pátek server SeznamZprávy. Návrh nominace Ťoka potvrzují informace o nominacích do řídících a dozorčích firem s majetkovou účastí státu na webu ministerstva financí (MF). Prostřednictvím MF stát vlastní 70 procent akcií ČEZ. Hlasování na valné hromadě firmy tak vesměs končí podle přání resortu.

Sněmovna schválila klouzavý mandát pro ministry z řad poslanců, mohou jej předat náhradníkům Letošní valná hromada ČEZ se uskuteční v pondělí 28. června. Teprve tehdy bude jasné, zda se změna v dozorčí radě společnosti opravdu uskuteční. Dozorčí rada mimo jiné volí a odvolává členy představenstva firmy, má 12 členů. Stát má osm členů, zbytek jsou zástupci zaměstnanců. Koho by měl Ťok nahradit, zatím není jasné.

Dvaašedesátiletý Ťok byl ministrem dopravy za hnutí ANO od 4. prosince 2014 ve vládě Bohuslava Sobotky a následně ve dvou vládách Andreje Babiše. Ve funkci člena vlády skončil 30. dubna 2019 a následně rezignoval i na funkci poslance, kterou vykonával od roku 2017. Předtím působil například jako generální ředitel stavební firmy Skanska nebo generální ředitel české a slovenské pobočky společnosti Alstom.

Na konci března letošního roku se Ťok stal členem správní rady státní Správy železnic. „V minulosti se hovořilo i o jeho ambicích v oblasti diplomacie, žádný post na ambasádě ale nezískal. V předchozích týdnech se zase objevily spekulace, že by se mohl ucházet o post nového ředitele Letiště Praha po končícím Václavu Řehořovi,“ napsaly v pátek SeznamZprávy. Ťok ale serveru sdělil, že se o místo Řehoře neuchází, do výběrového řízení se nepřihlásil.