Když je čas se rozloučit. Péče o umírající zvíře je dnes na vysoké úrovni, někdy ale jeho uspání nařizuje zákon

Veterinární kliniky s pohotovostní službou nejsou v současnosti nic výjimečného, rozmach zažívají i „zvířecí záchranky“, tedy veterinární výjezdové služby, které řeší například úrazy, ale i další závažné stavy, při nichž by transport zvířete k lékaři mohl být riskantní, nebo je dokonce zcela nemožný.

I běžní veterináři ale čím dál častěji nabízejí možnost ošetřit zvíře v jeho domácím prostředí – pochopitelně za příplatek, proplatit je třeba i cestovné. Cena za výjezd se obvykle pohybuje mezi 500–1000 korunami, cestovné je kolem 25 korun za kilometr a počítat je nutné i s poplatkem za zpáteční cestu.

Velký rozmach co do možností, ale i do poptávky od majitelů zažívá i paliativní péče.