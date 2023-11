Nové úseky dálnice D4 jsou ze dvou třetin hotové, v Milíně se zklidní doprava

Vyplývá to z informací, které novinářům za stavební sdružení Via Salis sdělila Daniela Pedret. V provozu má být celá D4 v prosinci 2024. Kvůli stavbě jsou na různých místech krátké či delší uzavírky, objížďky nebo zpomalení.

„Závěr třetí stavební sezony je ve znamení dosud největšího nasazení lidí i techniky. D4 je ze dvou třetin hotová a do konce roku se přiblížíme 80 procentům. Konec listopadu přinese zklidnění dopravy v Milíně, z jehož ulic se provoz vrátí na dálnici a povede již po části nově dokončeného úseku. Pokračují také práce na mostních konstrukcích. Zahájili jsme stavbu dálničních odpočívek u Krsic a operačního centra u křižovatky Lety,“ uvedl generální ředitel Via Salis Christian Biegert. Obchvat Milína bude hotový do konce listopadu.

V nově budovaném úseku z Hájů do Mirotic dlouhém 32 kilometrů počítají stavbaři se 40 mosty, většina z nich bude nových. Stavbaři letos dokončí hrubé stavby většiny mostů. Zhruba polovina z nich budou mosty, přechody nebo podchody, pro pohyb zvířat. Největší a podle stavbařů také nejzajímavější je estakáda přes řeku Skalici u obce Nerestce na Písecku, kde je památkově chráněný most z dob napoleonských válek. Skoro 420 metrů dlouhá stavba překlene silnici třetí třídy, polní cestu, údolí řeky a železniční trať.

Přibudou mosty

K dalším velkým mostům na D4 patří stavba za Milínem, který bude měřit 157 metrů. Most u Zalužan je s délkou 223 metrů druhým nejdelším v úseku. Stavební firmy již loni odstranily mosty u Mirotic na Písecku a na jejich místě budují nové.

Novou část D4 buduje sdružení Via Salis, složené z francouzských firem Vinci Highways a Meridiam. Stavební práce na D4 provádí společnost DIVia stavební, která patří do skupiny Vinci Construction CS, a to na základě smlouvy uzavřené s Via Salis. Po dostavbě bude konsorcium dálnici a navazující části silnice I/20 provozovat a udržovat 25 let, za což mu stát bude platit, mělo by to být 17,8 miliardy Kč. Jde o první stavbu dálnice formou spolupráce veřejného a soukromého sektoru, takzvanou PPP (Public Private Partnership) v České republice.

Dostavba 32 kilometrů dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem začala v červnu 2021. Všech pět úseků se staví najednou. Náklady budou téměř deset miliard Kč bez DPH. Firmy zároveň modernizují 16 kilometrů už zprovozněných částí. V provozu má být celá D4 v prosinci 2024. Trasa dlouhá 32 kilometrů je rozdělená do devíti úseků mezi Příbramí a Pískem.