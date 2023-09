Skupina rebelů proti normě Euro 7 se rozrůstá. Blíží se zásadní jednání

Norma Euro 7 má stanovit pravidla pro prodej aut se spalovacími motory předtím, než v roce 2035 přijde úplný zákaz jejich prodeje. Podle kritiků, mezi kterými je i Česká republika, by ale podoba opatření navržená Evropskou komisí fakticky znamenala ukončení prodeje menších a levnějších spalovacích aut mnohem dříve.

„Celou řadu našich požadavků podpoří další státy nad rámec osmičky Like Minded Group. Poslední zpráva přišla z Chorvatska, podobně jednáme s baltskými státy a snažíme se rozšiřovat shodu pro jednání ministrů,“ uvedl šéf dopravního resortu Martin Kupka.

Už nyní ale uvedených osm států, kam kromě Česka patří i těžké váhy evropského autoprůmyslu Německo a Francie, dosáhly významných kompromisů. Poslední představený návrh počítá s ponecháním limitů exhalací na úrovni Euro 6 jak u osobních, tak i u užitkových a nákladních automobilů. Pokud by tento kompromis vyjednaný pod španělským předsednictvím prošel, hlavní změnou nové normy Euro 7 by bylo zavedení měření obrusu škodlivin z pneumatik, z brzd a novinka v podobně měření škodlivin v interiéru vozidel.

Podle europoslance Alexandra Vondry, který je zpravodajem v rámci Europarlamentu k novému nařízení, by se mělo ve výborech o návrhu jednat 12. října a finální hlasování na plénu by se mohlo uskutečnit v první polovině listopadu. Fakticky by se tak otázka, která bude klíčová pro tuzemský autoprůmysl, mohla uzavřít ještě před tím, než Španělsko předá předsednictví Belgii.

„Nepamatuji si, že bylo Česko někdy takto aktivní. Že by se podařilo do vyjednávání vstoupit už na začátku a na všech úrovních,“ uvedl Zdeněk Petzl, president Sdružení automobilového průmyslu Auto SAP. Ten zároveň upozornil na skutečnost, že podle původního plánu měla nová norma začít platit od roku 2025. V takto krátkém časovém limitu ale není možné adaptovat stávající nebo připravit nové modely automobilů, které by pravidlům odpovídaly. I současný španělský návrh s dvouletou lhůtou není podle Petzla realistický. „Připravit nové vozidlo, otestovat ho, zhomologovat nové technologie, to běžně trvá tři čtyři roky,“ dodal Petzl.