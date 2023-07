Let na Tchaj-wan zaujal primárně cestovky, lidé by raději přímý let do Hanoje

První spoj mezi Prahou a Tchaj-pejí odstartoval z Tchaj-wanu krátce před půlnocí místního času a přistál v Ruzyni v 6:55, o čtvrt hodiny dříve proti plánovanému příletu. Linku obsluhuje dopravce China Airlines. Zpět odletí v 11:05, linka bude v provozu vždy v úterý a sobotu z Tchaj-wanu a ve středu a neděli z Česka. China Airlines bude využívat na lince letadlo Airbus A350-900.

„Nevěděl jsem, že to je první let. Překvapil jste mě,“ říká ve frontě na odbavení na pražském letišti Václava Havla cestující Roman Lu. Spolu s rodiči sice letí přímým letem do Tchaj-peje, pak ale přesedají na letadlo do Hanoje. „Letíme za rodinou. Je léto, myslím, že s námi poletí hodně Vietnamců,“ říká a rozhlíží se po letištní ploše.

Ve frontě na odbavení čeká skutečně mnoho Vietnamců, rozeznat je od jiných cestujících není těžké, mají s sebou hromadu velkých krabic, na nichž je vždy napsané jejich jméno a cílová destinace Vietnam. Přestože Lu přemýšlí, že by se někdy vydal vyloženě na Tchaj-wan, raději by přímý let až do Vietnamu. „Usnadnilo by nám to práci, takhle poletíme o pět hodin déle,“ dodává.

Podobné překvapení, že je čeká mezipřistání, čekalo i pro rodinu Pavla Malínka. „Tím, že už se nelétá přes Moskvu, musíme přes Tchaj-pej a byli jsme z toho vyvalení,“ říká. Vysvětluje, že do Vietnamu letí s cestovkou, a tak o mezipřistání ví až od doby, co má letenky. „Tentokrát nám návštěva Tchaj-peje nevyjde, máme málo času, ale v budoucnu se tam podíváme,“ zvažuje využití pravidelné linky mezi Českem a Tchaj-wanem Malínek.

Návrat domů či začátek nové životní etapy

Pan Tou se do Prahy vydal na třídenní dovolenou s rodinou po návštěvě Německa. Říká, že v Česku byl již před osmnácti lety a díky pravidelným letům se chce vracet častěji. „Letíme zpět domů na Tchaj-wan, ale přímá linka je super, určitě ji v budoucnu využijeme častěji,“ sdělil redakci iDNES.cz před odbavením.

Ve frontě mimo jiné čekaly i dvě slečny Johana Panenková a Tereza Hromádková. Ty, na rozdíl od většiny přítomných, stejně jako pan Tou, letí přímo na Tchaj-wan. „O lince vím už delší dobu a jsem za to hrozně šťastná. Protože přestupovat... známe to. Letenky jsme už měly a pak jsme se dozvěděly, že jde o první let,“ vypráví Panenková.

Přiznala také, že nyní jde jen o poznávání tamní kultury a obšlapávání terénu, pokud se jí tam ale podaří sehnat práci, ráda by na Tchaj-wanu v budoucnu zůstala několik let. „Pak bych linku využívala pravidelně,“ přikyvuje.

Pro její kamarádku Hromádkovou jde o první kontakt s asijskou zemí a kulturou obecně. Svěřuje se, že už trochu umí čínsky, a tak se těší, až bude objevovat tamní krásy. „Chci poznávat Asii. Taky se potkám s neslyšícími kamarády, zajímá mě, jak to tam funguje,“ popisuje své plány.

Petr Klimeš je vědecký pracovník a do Tchaj-peje letí pracovně. Těší ho, že jde o přímý let, na cestě tak stráví třináct hodin proti celému dni jako v minulosti. „Jsem zvyklý létat dlouhé lety a tohle je pořád lepší, než střídat tři letadla. Člověk si odpočine, nemusí čekat na letišti,“ vysvětluje s tím, že se v zahraničí zdrží deset dní, nevyloučil ale pravidelnější cesty.

O letenky je do Asie je zájem

Ceny zpáteční letenky začínají podle webu dopravce zhruba na 17 800 Kč. Letiště Praha má nyní v seznamu dálkových linek do Asie spojení do Ammánu, Dubaje, Dauhá, Maskatu a Salály. Na konci března se vrátila přímá linka do Soulu, v květnu pak linka do New Yorku.

Podle ředitele portálu Letuška.cz Josefa Trejbala může přímá linka do Tchaj-wanu otevřít možnosti cestování do dalších destinací. „China Airlines je totiž největším tchajwanským dopravcem s možností přestupů do rozsáhlé sítě mnoha dalších asijských destinací i Austrálie,“ uvedl. Letenky do dalších míst s přestupem v Tchaj-peji podle Trejbala začínají na 20 000 Kč.

Manažerka letenek Student Agency Travel Lenka Kašická uvedla, že je o letenky do Tchaj-peje zájem, prodeje do této destinace jsou vyšší než v předcovidovém roce 2019. Kiwi.com pozoruje nárůst vyhledávání letů na Tchaj-wan z Prahy, proti loňsku je zájem dvojnásobný.

Vítejte v Praze! 🇨🇿 Na @PragueAirport právě dorazil první let přímé linky @ChinaairlinesJP z Tchaj-wanu.



Welcome to Prague! 🇨🇿 The first direct @ChinaairlinesJP flight from Taiwan has just arrived at @PragueAirport. pic.twitter.com/SiDyd4nfJf — Prague Airport (@PragueAirport) July 19, 2023

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová na neoficiálním setkání v Praze s tchajwanským ministrem zahraničí Josephem Wu řekla, že přímá letecká linka usnadní spolupráci ČR a Tchaj-wanu.

„Diskutovali jsme také o pokračující ekonomické spolupráci našich podnikatelů s jejich tchajwanskými obchodními partnery a o konkrétních plánech tchajwanských investorů u nás,“ uvedla.

Česko v posledních letech zintenzivnilo svou podporu Tchaj-wanu. Ostrov navštívili například předsedové obou komor Parlamentu Miloš Vystrčil a Pekarová. Prezident Petr Pavel po svém zvolení telefonicky hovořil s tamní prezidentkou Cchaj Jing-wen.