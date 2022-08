Britské železnice opět ochromila stávka. V provozu byla pětina vlaků

Železničáři stávkovali již ve čtvrtek a podle generálního tajemníka odborového svazu RMT Micka Lynche je „velmi pravděpodobné“, že se budou konat také další protesty. Vlaková spojení se v sobotu omezila zhruba na pětinu a stávkující varovali cestující, že provoz všech vlaků se zastaví v 18:30 tamního času. Důsledky sobotní stávky budou patrné i v neděli ráno, protože část vlaků nedorazí do destinací, odkud mají ráno vyjíždět.

Ministr dopravy Grant Shapps označil stávku za zbytečnou a vyzval Lynche, aby členům RMT předložil současnou nabídku firmy Network Rail na zvýšení mezd. Lynch však odmítl myšlenku, že by členové tuto nabídku v hlasování přijali. Stávka má podle něj stále větší podporu veřejnosti.

Ke stávce se od neděle připojí i zaměstnanci přístavu Felixstowe, který ročně odbaví na dva tisíce lodí a čtyři miliony kontejnerů. To je téměř polovina všech kontejnerů, které připlují do Británie. Kvůli stávce budou zřejmě některé lodě muset zamířit do jiných britských nebo evropských přístavů.

Stávky za vyšší mzdy v Británii plánují i lidé v dalších odvětvích, například zaměstnanci přístavů, právníci, učitelé, zdravotní sestry, hasiči, pracovníci svozu odpadu, letišť a pošt.

Domácnosti v Británii se nyní stejně jako v dalších evropských zemích musejí vypořádávat s rostoucími životními náklady. Míra inflace v Británii v červenci vystoupila na 10,1 procenta, tedy na nejvyšší úroveň od února 1982. Přispěly k tomu zejména ceny energií, pohonných hmot, potravin a nealkoholických nápojů.

5. srpna 2022