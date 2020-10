Boeing 737 MAX by se mohl vrátit do vzduchu do konce roku. Úpravy jsou dostatečné, říká šéf EASA

KOLÍN NAD RÝNEM Dosavadní úpravy letadel Boeing 737 MAX jsou dostatečné na to, aby se tyto stroje do konce letošního roku mohly vrátit do vzduchu. V rozhovoru s agenturou Bloomberg to prohlásil výkonný ředitel Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) Patrick Ky. EASA je klíčový regulátor odvětví letecké dopravy v Evropě. Právě tato agentura loni na jaře vydala pokyn, kterým aerolinkám nařídila, aby stroje MAX kvůli obavám o bezpečnost okamžitě odstavily.

Letní optimismus v letectví vychladl. Končí první obnovené linky, dovolenkáři musí počítat s komplikacemi Provoz letadel Boeing 737 MAX byl loni v březnu po celém světě zastaven po tragických nehodách v Indonésii a v Etiopii, při kterých zemřelo celkem 346 lidí.

EASA nyní po zářijových zkušebních letech provádí závěrečnou kontrolu dokumentů. Návrh směrnice o letové způsobilosti stroje by měla vydat v listopadu, uvedl výkonný ředitel agentury. Pak bude následovat měsíc veřejného připomínkování a úprava dotčeného softwaru potrvá 20 až 24 měsíců, uvedl Ky. Evropský regulátor ji nejprve žádá u větší verze MAX 10 před jejím uvedením do provozu v roce 2022. Posléze bude úprava provedena také u ostatních verzí stroje. Federální úřad pro letectví a Boeing začali testovat 737 MAX, výrobce usiluje o novou certifikaci „Z naší analýzy vyplývá, že je to bezpečné. Dosažená míra bezpečnosti je pro nás dostačující,“ řekl Ky v rozhovoru k uvedení letadel Boeing 737 MAX do provozu v zemích EU. Boeing letos v lednu kvůli průtahům ve snaze získat povolení regulátorů k obnovení provozu výrobu dalších letadel 737 MAX pozastavil. Problémy kolem těchto letadel už firmu stály více než 18 miliard dolarů (asi 420 miliard Kč). Návrat stroje do provozu ještě posuzuje americký Federální úřad pro letectví (FAA) a kanadský regulační úřad Transport Canada (TC). Schválení ze strany agentury EASA je pro celosvětovou podporu letadla vnímáno jako klíčové. Americký regulátor FAA totiž ztratil kvůli potížím s letadlem 737 MAX na prestiži jako lídr v oblasti bezpečnosti leteckého provozu, poznamenala agentura Bloomberg.