Češi se těší na létání. Nebýt covidových bariér, tři ze čtyř našinců by vystartovali do světa

Praha Léto bylo na ruzyňském letišti optimistické. Ano, oproti běžnému provozu chybělo 85 procent cestujících, ale létalo se: k řeckým či k bulharským plážím i do Londýna. Nejlépe bylo v srpnu, kdy z pražských ranvejí odstartovalo za teplem či výlety 350 tisíc lidí. Aspoň malá vzpruha po jarní letecké dietě pro dopravce i státní firmu Letiště Praha, která z jejich poplatků žije.

Teď je o poznání hůř: lidé do světa vyrazit mohou, ale chuť jim logicky chybí. Přesto může za této situace letištní šéfy hřát naděje, že Češi budou zase cestovat, až k tomu bude příznivější klima. Letiště Praha si totiž každé zhruba dva měsíce mapuje nálady mezi takzvanou létající populací, tedy lidmi, kteří sednou na palubu aeroplánu aspoň dvakrát za rok.

Naposledy se jich najatá agentura Median ptala na konci července, a ačkoliv se od té doby mohly nálady pasažérů změnit, vedení Letiště Praha věří, že výsledky jsou nadějné: až epidemie opadne, Češi budou chtít opět cestovat.

Zájem o cestování neopadl

Jak to dopadlo v číslech: na 44 procent z 1520 dotázaných výzkumníkům odvětilo, že by okamžitě odletělo do své oblíbené destinace, „kdyby to bylo možné a neexistovaly systémové či osobní bariéry“. Ruzyňské výsledek těší.

„Je patrné, že zájem lidí o cestování během léta neopadl. Největší problém pro cestovní ruch a letectví je kromě radikálně se zhoršující epidemiologické situace také nejednotný postup evropských států. Podmínky pro vycestování se neustále mění, což znamená pro cestující obrovskou nejistotu,“ řekl mluvčí letiště Roman Pacvoň. Dodal, že řešením by mohla být například společná podmínka testování všech cestujících na odletu.

Kvůli razantnímu poklesu cestujících musela společnost Letiště Praha už v květnu propustit 450 zaměstnanců a na podzim si otevřela u banky miliardový úvěr. Za celý loňský rok se na Ruzyni odbavilo téměř 18 milionů cestujících, což je v současnosti meta naprosto nemyslitelná.

Nyní se z Prahy létá do 53 destinací s 29 různými aerolinkami. Třeba na Kanárské ostrovy, do Amsterodamu, Dubaje nebo Londýna. Samozřejmě za podmínek, které daná země vyžaduje, jako je zpravidla negativní test na koronavirus, ale třeba i povinná karanténa po příletu.

Další třetina lidí, jichž se Median v létě zeptal, by chvíli vyčkala a vycestovala až za měsíc či dva, po uklidnění situace. Dohromady to dělá 77 procent optimistů a natěšených cestovatelů. Tyto výsledky v podstatě kopírují závěry červnového průzkumu, který pro Letiště Praha dělal také Median. Tehdy v době slábnoucí první vlny koronaviru vyjádřilo ochotu k létání „v lepších časech“ 71 procent dotázaných. V létě se pak nejvíce cestovalo na tyto adresy: nizozemský Amsterodam, bulharský Burgas nebo krétský Heraklion. Vysoko byly i tuniské destinace, které se Česku na rozdíl třeba od Turecka otevřely.

Co se týče negativních ohlasů z průzkumu Meidanu: 23 procent dotazovaných by letos nevycestovalo vůbec.

Nečitelná situace

Současná situace je pro všechny aktéry velmi těžko čitelná: pro letiště, aerolinky i potenciální pasažéry. Ačkoliv cestování není zakázané – na rozdíl od rekreačních pobytů v Česku – zájem je podle cestovních kanceláří kvůli epidemické situaci malý.

„Vzhledem k dynamicky se vyvíjející situaci je zatím předčasné hodnotit říjen. Obecně v tomto měsíci letiště dosahuje nižších provozních výsledků než v červenci, srpnu nebo září, a to i s ohledem na končící letní sezonu,“ popsal mluvčí Pacvoň.

Nejlepším měsícem v koronavirové éře byl pro Letiště Praha srpen, kdy ruzyňskými terminály prošlo 350 tisíc lidí a přiletělo či odletělo 5442 aeroplánů. „Zkušenost z léta letošního roku potvrdila, že může jít o relativně rychlý návrat do stavu, který se bude alespoň vzdáleně blížit normálu. Úbytek cestujících v září po letních měsících opět zrychlil,“ dodal Pacvoň.

Úplně mrtvo ale na Letišti Václava Havla není. Třeba u velmi populární destinace Londýn došlo k poklesu poptávky kvůli povinné karanténě ve Spojeném království. I tak se do Londýna stále létá a v provozu zůstává devět spojení týdně.