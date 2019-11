České dráhy přepravily letos za tři čtvrtletí o čtyři miliony lidí více než za stejnou dobu vloni

PRAHA České dráhy přepravily za tři čtvrtletí letošního roku 137,5 milionu cestujících, téměř o čtyři miliony meziročně víc. V tiskové zprávě to dnes uvedl mluvčí státní společnosti Radek Joklík. K nárůstu počtu zákazníků podle něj přispěly slevy pro studenty a seniory ve výši 75 procent jízdného i investice do nových vozidel a rozšiřování služeb.

Některou ze státních slev využívá 40 procent cestujících Českých drah, ze čtvrtiny jsou to lidé nad 65 let, zbytek tvoří studenti, žáci a děti. „Meziroční růst počtu přepravených cestujících je tříprocentní a státní slevy se na tom podílejí zhruba z poloviny. Největší zájem je tradičně o vnitrostátní i mezinárodní dálkové spoje a také o příměstské vlaky u velkých aglomerací,“ uvedl generální ředitel Českých drah Václav Nebeský, který stojí v čele firmy od konce září. Lidé podle něj jezdí častěji a na delší vzdálenosti, vzrostl proto i přepravní výkon, a to o sedm procent.



České dráhy chystají od 15. prosince, kdy začne platit nový jízdní řád, několik novinek. Vypraví skoro tisícovku vlaků se zásuvkami, stejný počet spojů denně bude mít wi-fi připojení k internetu. Zavede také plošné placení kartou ve všech vlacích. Přibližně dvě třetiny spojů budou bezbariérové.

Čím dál tím víc lidí podle Joklíka využívá online odbavení přes e-shop Českých drah a aplikaci Můj vlak, které představuje zhruba třetina tržeb z osobní přepravy. „Tento trend budeme dál podporovat, stejně jako rozvoj služeb, které motivují zákazníky k cestování s námi. Počínaje parkovacími plochami u nádraží, přes nabíjecí stojany pro elektromobily, až po největší síť cyklopůjčoven v republice,“ dodal náměstek generálního ředitele ČD pro obchod Radek Dvořák.

České dráhy hodlají dál modernizovat svůj vozový park. Investiční plán počítá s tím, že firma v příštích pěti letech koupí vlaky za zhruba 40 miliard korun. V současnosti se vyrábí 50 vozů pro dálkovou dopravu, pět netrakčních jednotek pro Moravskoslezský kraj či 31 elektrických jednotek pro linku spěšných vlaků Plzeň - Cheb - Karlovy Vary, linku Klatovy - Plzeň - Beroun, pro kraj Vysočina a Jihočeský kraj. Chystá se také dodávka až 60 nových motorových souprav.

České dráhy jsou největší český dopravce. V pololetí společnost vykázala zisk 441 milionů korun, což je meziroční nárůst o 179 milionů korun.