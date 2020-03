České speciály Smartwings čekají na povolení přistát v Číně. S pomocí pravděpodobně poletí jen dvakrát

PRAHA Původně měla česká společnost Smartwings zajistit sedm letů pro zdravotnický materiál z Číny. Šéf aerolinek Jiří Šimáně ale LN řekl, že ministerstvo zdravotnictví se pravděpodobně chystá snížit objednávku na pouhé dva lety. Důvodem je nejspíš to, že další respirátory či testy dopraví do Česka čínská firma.

Jedno letadlo z Česka vyrazilo před středeční půlnocí, další pak ve čtvrtek ráno. Obě nyní čekají na letišti v ruském Novosibirsku na povolení od čínských úřadu, že smějí pokračovat do cílových stanic, kterým mají být terminály ve městech Šanghaj a Čchang-ša.

„Zatím čekáme na to, až budou smět odletět do Číny. V Novosibirsku šlo o plánované zastávky, aby si piloti odpočinuli a naše letadla mohla nabrat palivo,“ řekl LN spolumajitel Smartwings Jiří Šimáně. Ve čtvrtek odpoledne se zároveň dozvěděl, že tyto dva lety pro zdravotnickou pomoc Česku stíženého epidemií koronaviru můžou být také poslední.

„S ministerstvem zdravotnictví máme smlouvu na sedm letů. Dozvěděli jsme se však, že zatím má zůstat u těchto dvou. Samozřejmě jsme kdykoliv připraveni znovu vzlétnout,“ dodal Šimáně. Stroje jeho společnosti, konkrétně Boeingy 737–800, nedoletí do Číny na jeden zátah, ale musí na trase natankovat, a to právě v Novosibirsku.

Kromě služeb Smartwings se rozhodla česká vláda pro transport zdravotnické pomoci využít také stroje dopravce China Eastern, které mají větší kapacitu a urazí celou cestu naráz. Ostatně právě tyto aerolinky provozovaly – před zrušením letů – jednu z linek mezi Čínou a Prahou. Přivézt pomoc mají v pátek, respektive v sobotu.

Češi také na převoz masek a testů objednali velké nákladní letadlo Ruslan an-124 z Ukrajiny, které svou kapacitou násobně převyšuje běžné dopravní stroje. Jedno z největších letadel světa se mělo na cestu vydat ve čtvrtek dopoledne z ukrajinského Kyjeva, zboží bude mít připravené na letišti včínské Šen-čenu.

„Přivezeme pro vás dva miliony respirátorů N95, pět milionů roušek, 80 tisíc ochranných brýlí, 120 tisíc ochranných obleků a50tisíc testů. Celkem 134 palet a 106 337 kilogramů,“ uvedla na svém facebookovém profilu Armáda ČR. Do země by měl obří letoun dorazit v sobotu. Podle dřívějšího vyjádření členů vlády by měla všechna tato letadla přistávat na letišti v Pardubicích.

S první pomocí přiletěl ve středu vojenský speciál Airbus 319. Na palubě měl 150 tisíc rychlotestů, které ihned zamířily do nemocnic a dalších míst.