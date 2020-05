Na kompenzace za zrušené lety nejsou peníze. Cestující mohou jen čekat, zda aerolinky přežijí

PRAHA Kvůli uzavření hranic a hromadnému zrušení mezinárodních letů přišla pro už tak zatížené letecké dopravce další rána. Kromě výdajů za mzdy zaměstnanců, leasingy či údržbu letadel je stovky tisíc cestujících, jejichž lety byly následkem pandemie zrušeny, žádají o refundaci zakoupených letenek.

Některé společnosti už tlaku podlehly a dalších nejméně 40 % na okamžitou výplatu nemá dostatečnou finanční zásobu. A proto ve snaze „mít své jisté“ prokazují cestujícím dobrou vůli ve formě voucheru. Pro zákazníka je to ale cesta nejistá. Podle experta na leteckou dopravu Petra Kováče lze odhadnout, že dojde ke krachu dalších aerolinek. „Žádost o refundaci ani vystavený voucher pak nebudou mít žádnou hodnotu, protože ti dopravci jednoduše nebudou existovat,“ řekl pro Lidovky.cz.



Jako první z aerolinek koronavirus položil Virgin Australia Airlines, což se dotklo i českého páru cestovatelů Moniky a Petra, kteří si nepřáli zveřejnit své celé jméno, redakce serveru Lidovky.cz jej ale zná. S australskou společností si zakoupili obousměrnou letenku z Bali na Nový Zéland.



„Přes agenturu Mytrip jsme si koupili flexibilní letenku s Virgin Australia. Využili jsme jen cestu tam. V přepočtu jsme zaplatili asi 45 tisíc,“ sdělili. Během jejich pobytu na Zélandu se ale uzavřely tamní hranice. „Asi 14 dní před plánovaným odletem nám přišel email od zprostředkovatele letenek s odkazem na formulář. Tak jsme ho vyplnili,“ vypráví pár. Načež jim Mytrip.com garantoval libovolný let s Virgin Australia formou voucheru. Letecká společnost ale zkrachovala.



I přesto, že mají záruku od zprostředkovatele, ten ji už nemá po kom vymáhat. „Peněz se tak už asi nedočkáme,“ hořce dodali.



V Evropě je refundace právem

Desítky tisíc lidí žádajících o refundaci eviduje i česká platforma Letuška.cz. „S klienty se vyrovnáváme podle podmínek leteckých společností, se kterými jsme v kontaktu. Nabízíme změny termínu letu, poukazy na budoucí letenky nebo finanční refundaci,“ sdělil pro server Lidovky.cz ředitel portálu s levnými letenkami Josef Trejbal. I přesto, že se žádostmi intenzivně zabývá celý tým, proces refundace podle Trejbala trvá několik týdnů.



Podle evropské legislativy cestující na nabídku voucheru nemusí přistoupit a měl by dostat na výběr, jestli chce peníze za letenku vrátit a nebo si nechá vystavit poukaz. „Podle zákona cestující mají na refundaci šanci. Pro evropské aerolinky a ty, které z nebo do Evropy létají, je to povinnost,“ vysvětlil Kováč. Na druhou stranu ale už před měsícem na proplacení zrušených letů nemělo přes 40 % leteckých společností dostatečné zásoby.



Stovky tisíc žádostí o refundaci letenek potvrdil v rozhovoru pro Czechcrunch.cz i zakladatel úspěšné letenkové platformy Kiwi.com Oliver Dlouhý. Portál kvůli krizi viru covid-19 eviduje rovnou stovky tisíc žádostí. Rámcově prý zákazníkům dluží stovky milionů eur. „Standardně v případě zrušeného letu okamžitě letenky proplatíme ze svých peněz, které se pak snažíme dostat zpět od aerolinky. Když se zruší 97 procent letů po Evropě, tak to prostě z našich peněz platit nejde,“ řekl Dlouhý.



„Problém je, že aerolinky na tom jsou podobně jako my. Peníze už poslaly dál, zaplatily leasingy za letadla, výplaty zaměstnancům. Peníze proto nemají a pochopitelně nerefundují,“ řekl Dlouhý. Serveru Kiwi.com se tak zatím podařilo vyplatit jen malou část všech zrušených letů. „Pokud některé aerolinky zkrachují, což je pravděpodobné, existuje šance, že se nám od nich nepodaří získat nic,“ dodal Dlouhý. Ani podle Kováče zprostředkovatelé nedrží žádnou hotovost, aby byli připraveni vyplatit takové závazky.



Stoprocentní recept, jak se dostat zpět ke svým penězům, v případě letenek neexistuje. „Vždycky bude volba cestujícího, zda si vybere levnou letenku se společností, která není finančně zdravá, ale zase to pak nebude tolik bolet, když o tu letenku přijde,“ uzavírá Kováč.