Čínský dopravce omezí linku z Prahy do Šanghaje o jeden spoj. Od března se tedy bude lítat jen čtyřikrát týdně

Praha Letecký dopravce China Eastern Airlines od března omezí o jeden spoj linku z Prahy do Šanghaje. V provozu tak na trase zůstanou čtyři spoje týdně, z toho dva s mezipřistáním v Si-anu. Upozornil na to ve čtvrtek server Zdopravy.cz. Vyjádření Letiště Praha ČTK zjišťuje.

Ve středu zcela zrušila svou pravidelnou linku z Prahy do Pekingu čínská společnost Hainan Airlines. Na trase mezi Českem a Čínou ještě funguje linka z Prahy do Čcheng-tu.



China Eastern Airlines dosud provozovaly mezi Prahou a Šanghají pět spojů týdně. Jeden z nich s odletem v pondělí od 1. března zruší. Na rozdíl od linky do čínského hlavního města však nejde o úplný konec spojení, linka bude fungovat nadále. Z Prahy do Šanghaje se tak nově bude létat čtyřikrát týdně, přičemž dva z těchto spojů mají mezipřistání v Si-anu.

Už dříve Čína pozastavila s účinností od začátku března prodej letenek na lety z Pekingu do Prahy s firmou Hainan Airlines. Přesné důvody tuzemské ministerstvo zahraničí ani pražské letiště nezná.

Praha má nyní čtyři letecká spojení s Čínou. Do Pekingu létá od roku 2015 Hainan Airlines, o rok později začal Sichuan Airlines létat do Čcheng-tu a v roce 2017 pak China Eastern Airlines spustily linku do Šanghaje, s mezipřistáním v Si-anu. Jde o 12 spojení týdně. V roce 2019 podle letiště využilo přímých leteckých spojení mezi Prahou a Čínou 188 000 cestujících v obou směrech. Loni v červenci měla také začít fungovat linka Sichuan Arlines do jihočínského města Šen-čen. Dosud se tak ale nestalo.

Ve vztazích mezi Čínou a ČR v poslední době panuje napětí. Podle prezidenta Miloše Zemana i ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) Čína nenaplnila ekonomická očekávání České republiky. Zeman kvůli nesplněným slibům nechce jet na dubnový summit Číny se středoevropskými a východoevropskými zeměmi. Zdrojem napětí jsou i vztahy Prahy s Čínou kvůli sesterským smlouvám s Pekingem, Šanghají a tchajwanskou metropolí Tchaj-pej. Čína kvůli sporům s Prahou v minulosti zrušila turné českých kulturních souborů, které mají v názvu „pražský“.