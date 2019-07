Co s přebytečnými mýtnými branami? Část nejspíš skončí ve šrotu, další budou hlídat dálniční známky

PRAHA Celý čas, kdy se vlády snažily zbavit závislosti na výběrčím mýta, řešily otázku, jak nevyhodit peníze oknem. Hodnota mýtných bran v majetku státu, jež zbudovala firma Kapsch, se pohybuje mezi třemi a sedmi miliardami korun. Na přelomu roku skončí dvanáctiletá hegemonie Kapsche a stát musí rozlousknout, jak to udělat, aby nemrhal majetkem.

Po Kapschi, jež spravuje mýto celých dvanáct let a od státu za to získal 24 miliard korun, zbude 275 železných oblouků, na nichž stojí dosavadní mikrovlnná technologie. Nastupující satelity od konsorcia CzechToll/SkyToll bran upotřebí minimum – necelou pětinu.

Využije se jich 49. Dále CzechToll vybuduje pro kontrolu výběru mýta na nově zpoplatněných silnicích 1. třídy ještě 11 kontrolních bran,“ řekla LN mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková.

Pořád zbývá 226 bran, jimž ministerstvo potřebuje najít uplatnění, aby z nich nebyl zbytečně luxusní šrot.

Resort pátrá, kde se dá – některé brány se budou od roku 2021 užívat ke kontrole zaváděných dálničních e-známek. Další podle posledních debat poslouží coby držáky na informační tabule o dělnících či zúženích na trase.

Jiné se uplatní při vysokorychlostním vážení kamionů a monitoringu dopravy. Ale přese všechny snahy nemalý díl – neoficiálně se hovoří o polovině – skončí zřejmě jako kovový odpad. Hlavním kritikem šrotování bran v majetku státu je od mýtného odstavený Kapsch. Ministerstvo dopravy jeho výhrady ale odmítá: „odpis“ části bran mu prý vynahradí nová výhodnější smlouva na mýtné.

„Kapsch vybudoval a doposud provozoval mýtný systém o zhruba 13 miliard korun dráž, než to zvládne v příštích deseti letech vítězné konsorcium CzechToll a­ SkyToll,“ poznamenala mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková. Zatímco dosavadnímu správci mýta stát zaplatil 24 miliard korun, nový uspěl v tendru s­ cenou 10,75 miliardy korun na deset let. Ministerstvo tak popírá tvrzení Kapsche, podle něhož bude změnou technologie zbytečně zlikvidována celá struktura stávajícího systému za miliardy korun.

Kapsch to ale vidí jinak. „Považujeme za ohlupování občanů, když politici vykřikují, že se tendrem podařilo snížit provozní náklady mýta o miliardu ročně. Zapomněli už totiž dodat, že úspory dosáhli jen změkčením podmínek budoucího provozování mýta. Konsorcium vyhrálo s nabídkou 10,75 miliardy korun na deset let, zatímco kdyby stát zůstal u používání stávajícího mýtného systému, zaplatil by jen 6,9 miliardy korun za deset let,“ uvedl generální ředitel Kapsche Karel Feix.

Termín v pohybu

Příští provozovatel převezme výběr mýtných poplatků v lednu 2020. Ministerstvo dopravy však usiluje o to, aby nový satelitní systém mohl fungovat již od letošního 1. prosince. Momentálně jsou mýtné brány rozmístěny na přibližně 1470 kilometrech dálnic (1240 km) a silnic první třídy (230 km). Nový systém pokryje ještě o téměř tisíc kilometrů komunikací více, neboť s jeho zavedením dojde ke zpoplatnění dalších „jedniček“ (900 km) a nových dálničních úseků (70 km).

Výběr mýta na silnicích první třídy byl součástí parametrů vypsaného tendru, v němž CzechToll/SkyToll zvítězil. Jenomže proti zavedení výběrů se pak postavily kraje, jež namítají, že kamiony začnou objíždět zpoplatněné trasy přes obce nebo silnice nižších tříd, které na takovou zátěž nejsou konstruované.

Mýtná brána je vybavená řadou kamer.

Exministr dopravy Dan Ťok (za ANO) se dostal do dvojího klinče: nechtěl jít proti vůli hejtmanství, protože premiér Andrej Babiš (ANO) politickým střetům se samosprávami nehoví. Nemohl ale „jedničky“ jen tak vyndat z plánů, protože by se tím změnily parametry mýtné soutěže a ­v ­ten okamžik by Kapsch posílal poštu na antimonopolní úřad. Ťok to zkusil vyřešit nápadem s nulovou sazbou mýtného: tedy že by na předmětných tazích vyrostly brány, vážilo se, ale vybírala by se nula korun.

Jeho nástupce Vladimír Kremlík (za ANO) však hodlá na vybraných silnicích 1. tříd mýto normálně vybírat. S kraji se ladí domluva, že když nastane obávané objíždění, zpoplatní se taky. A pokud by to nákladní auta brala po krajských či obecních komunikacích, měly by to vyřešit zákazové cedule.

Žaloby na mýto

O zavedení poplatku na páteřních trasách v Česku rozhodla vláda v­ květnu 2004. Soutěž pak vyhrála firma Kapsch, přestože nabídla až třetí nejnižší cenu. Později bylo podepsáno několik nevýhodných dodatků, kvůli nimž nebylo možné, aby stát vypsal další výběrové řízení předtím, než skončí desetiletá smlouva.

V předloni vypsaném tendru zvítězilo konsorcium CzechToll/SkyToll. Jeho průběhem se zabýval i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Resortu dopravy nejprve zakázal smlouvu s vítězem podepsat, ale později dal souhlas.

Mýtná brána.

Letos na jaře pak vyšlo najevo, že šéf úřadu Petr Rafaj se v listopadu 2017 kvůli mýtu scházel s ­druhým mužem ANO Jaroslavem Faltýnkem. Policisté jej kvůli tomu podezřívají z korupce. Kapsch se proti okolnostem výběru nového provozovatele soudně brání.

Od ledna 2007, kdy se mýto na českých tazích vybírá, do konce roku 2018 přineslo do státní kasy 98,7 miliardy korun. Loni to bylo rekordních 10,8 miliardy. Předpokládaný výnos u nového systému by se měl pohybovat kolem 140 až 150 miliard za deset let.