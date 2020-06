Na kolik vyjde jízda po evropských dálnicích a kde se vyplatí tankovat? Podívejte se na přehled

PRAHA Dálniční poplatky se v Evropě oproti loňsku příliš nezměnily, z vyhledávaných zemí zdražily pouze v Rakousku. I přesto si však čeští řidiči oproti loňsku o pár korun připlatí, a to kvůli oslabení koruny. V Chorvatsku pak zřejmě začátkem léta jako každý rok zdraží mýtné. Tankování při cestách do Chorvatska je nejvýhodnější v Česku. Vyplývá to z informací ÚAMK.

Vláda po koronavirové krizi umožnila cesty do zahraničí, do většiny evropských zemí je tak možné cestovat bez omezení. Rakousko Z okolních zemí zdražily dálniční poplatky pouze v Rakousku, kde však ceny známek rostou každoročně. Nejlevnější desetidenní známka zdražila oproti loňskému roku o 20 eurocentů na 9,40 eur (asi 250 korun). Dvouměsíční známka stojí 27,40 eur (zhruba 730 korun) a roční 91,10 eur (asi 2425 korun). V Rakousku si řidiči mohou vybírat mezi papírovými i elektronickými kupony, cenově jsou přitom stejné. U elektronických známek ovšem motoristé musí počítat s platností až 18 dní po nákupu. Vedle poplatku za dálniční známku musí řidiči počítat s poplatky za průjezd některých úseků, například mostů, tunelů či horských úseků.

Slovensko Na Slovensku naopak fungují už jen elektronické viněty, které je možné koupit předem na internetu. Ceny se oproti loňsku nezměnily. Desetidenní povolenka k jízdě po dálnicích tam vyjde na deset eur (266 korun), měsíční na 14 eur (373 korun) a roční je za 50 eur (1332 korun). Maďarsko a Slovinsko Elektronický systém je i v Maďarsku, kde desetidenní kupon stojí 3500 forintů (270 korun), měsíční pak zůstal za 4780 forintů (368 korun). Ceny se nezměnily ani ve Slovinsku. Papírový kupon s týdenní platností přijde na 15 eur (399 korun) a známka na měsíc 30 eur (799 korun). Chorvatsko V dalších často vyhledávaných evropských zemích se průjezd dálnicí hradí prostřednictvím mýtných bran, řidiči tak platí podle skutečně ujeté vzdálenosti a také typu vozidla. Jde například o Chorvatsko, kde se dá i přes koronavirovou krizi očekávat velký počet turistů, kteří do země přijedou autem. Chorvatsko zvedlo pokuty, za rychlou jízdu zaplatíte víc než za celou dovolenou Igor Sirota z ÚAMK v této souvislosti upozornil, že se začátkem letní sezony tradičně zdražují mýtné poplatky v Chorvatsku o 15 procent. Letošní rok zřejmě nebude výjimkou. Sirota proto připomněl možnost pořízení palubní jednotky za přibližně 400 korun, na níž si motoristé mohou dobíjet mýtný „kredit“ za ceny o 21 procent nižší a není nutné se zdržovat u mýtných bran. Jednotka je navíc přenositelná. Mýto platí například také v Itálii nebo Francii.

Výjimkou v Evropě je naopak stále Německo, kde je průjezd dálnicemi stále zdarma. Německo chtělo na dálnicích od října spustit mýtné, vloni však Soudní dvůr EU dospěl k závěru, že systém diskriminuje majitele motorových vozidel ze zahraničí, a je tak v rozporu s unijním právem. Mýto by totiž de facto platili pouze cizinci. Tankování Při cestách do Chorvatska si motoristé podle Siroty také postupně připlatí za tankování. Nejvýhodněji podle něj vyjdou ceny v Česku a následně v Rakousku. Ve Slovinsku a Chorvatsku naopak jsou ceny vyšší, v průměru až o dvě koruny na litr benzinu.