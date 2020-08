Drastické změny pro pražskou MHD. Na veřejnost se dostaly tři varianty jednotlivých omezení spojů

Praha Pražský dopravní podnik chystá značná omezení pro MHD. Na veřejnost uniklo několik návrhů, které organizátor dopravy Ropid s Pražským dopravním podnikem přichystal.

Existují tři možné varianty časových omezení metra, tramvajových a autobusových spojů, avšak náměstek pro dopravu Adam Scheinherr řekl serveru iDNES.cz, že se těmto krokům chtějí vyhnout.

Nedávno se také diskutovalo o zvýšení cen jízdného včetně ročního kuponu. Oba tyto návrhy mají vést ke změnám v rozpočtu. Změny v časových intervalech pražské MHD počítají s úsporou od 300 milionů až k 1,5 miliardě korun.



Dopravní magazín mhd86.cz přinesl výčet všech možných variant, které by po sobě navazovaly, pokud by prvotní omezení nebyla dostatečná.

V první variantě by se omezení týkalo metra po 21. hodině, kdy by se časový interval prodloužil na 10 minut. Tím pádem by se musely omezit i tramvaje, aby na metro navazovaly, a to na interval dvacetiminutový. U páteřních linek typu 9 a 22 by se uvažovalo o desetiminutovém intervalu.



Dále by se měly po 21. hodině omezovat i autobusové spoje, a to klasické linky na interval čtyřiceti minut a páteřní linky na interval dvaceti minut.



Varianta číslo dvě představuje na všech linkách poloprázdninový jízdní řád s delšími intervaly ve špičkách, prodloužení intervalu na lince C z 3,75 na 4,5 minuty a zavedení pásmového provozu přes den v úsecích Ládví – Letňany, Petřiny – Nemocnice Motol a Želivského – Skalka. Také se uvažuje o zkrácení provozu metra asi o 20 minut, což by znamenalo, že poslední spoj metra by jel o půlnoci z centra a ne z konečné stanice.



U tramvajových spojů by se intervaly prodloužily na 12 minut, ve špičce na 10 minut. Co se autobusových linek týče, u nich by změny byly ještě vetší. Došlo by ke zrušení linek 102 na Šimůnku, 103 do Březiněvsi a také ke zrušení poloviny spojů na lince 165 v úseku Modřany – Zbraslav. Na lince 168 by byl zrušen úsek Bílá Hora – Nemocnice na Homolce, a dále by byla zrušena linka 170 na Jižním Městě.



Linka 101 by celodenně jezdila v intervalu 30 minut, u linek 189, 200 a 215 se nabízí prodloužení intervalů v ranní špičce a omezila by se většina midibusových linek ve večerních hodinách.



„Je to jen ilustrace“

Třetí varianta pojednává o omezení všech spojů MHD, což by znamenalo, že by poslední metrová linka z konečné stanice vyjížděla kolem jedenácté večer. Následkem toho by noční autobusové a tramvajové spoje vyjížděly o hodinu dříve. Tramvajové spoje by byly značně omezeny například u provozu linky 2, ta by jezdila do 22:30 hodin, linka 14 by se zkrátila na Palmovku, linka 20 na Červený Vrch a linka 25 na Vypich.



U autobusů se počítá s omezením provozu linky 108 jen na všední dny od 6:00 do 20:00 hodin, linka 123 by byla spojena s linkou 167 do trasy Šmukýřka – Nemocnice Na Homolce nebo by se spoj 180 zkrátil do trasy Sídliště Řepy – OC Zličín, píše server mhd86.cz.



Jiným linkám, jako jsou například 136, 140 nebo 250, by byly prodlouženy intervaly. Všechny midibusové spoje by jezdily pouze v pracovních dnech do šesti večer.



Náměstek primátora Pavel Vyhnálek se k uniklým návrhům pro iDNES.cz vyjádřil: „Ty varianty byly vypracovány jen z toho důvodu, aby ilustrovaly situaci, ve které bychom nebyli schopni lépe MHD financovat a byli nuceni k úsporám i v obslužnosti spojů. Náš klub Praha Sobě ale chce městskou dopravu zachovat takovou, jaká je.“



Hlavní město těmito kroky reaguje na výpadek příjmů v době pandemie. Mimo návrhů na omezení spojů MHD, je jedním z hlavních způsobů, jak získat chybějící finance, zdražení jízdného a omezení uplatňování slev. Roční jízdenka by se postupně zdražila ze současných 3650 korun na 5500 korun. U studentského jízdného by došlo k redukci slevy, ze 75 procent ceny by se snížila na 50 %.