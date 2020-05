EK navrhla, aby lidé podpořili cestovní ruch využitím voucherů

Brusel Letecké společnosti nebo cestovní kanceláře by měly zákazníkům za zrušené cesty poskytovat nejméně rok platné poukazy, a to za podmínek, které by lidi motivovaly k jejich využívání. V rámci balíčku doporučení na podporu turistického průmyslu zasaženého koronavirem to ve středu navrhla Evropská komise (EK). Lidé, kteří poukazy nevyužijí, budou mít i nadále nárok na vrácení peněz.

Členské země komise vyzvala k postupné obnově přeshraničního dopravního spojení, v jehož rámci zajistí dopravci ochranu zdraví cestujících.

Doprava a turistika patří k odvětvím nejhůře zasaženým omezeními, která souvisejí se současnou pandemií. Komise se snaží pomoci firmám, kterým v mnoha případech hrozí krach, což podle Bruselu ohrožuje desetitisíce pracovních míst.

„Miliony malých a středních podniků a rodinných firem provozují ubytování, restaurace, cestovní kanceláře či dopravní služby. Hrozí jim bankrot a ztráta pracovních míst, naléhavě potřebují obnovit činnost,“ podotkl eurokomisař pro jednotný trh Thierry Breton. Klíčovou součástí unijní pomoci pro velké i menší firmy mají být právě vouchery. Aerolinky i další firmy mají zajistit, aby kromě nejméně dvanáctiměsíční platnosti byly tyto kupony pro klienty zajímavé i díky dalším potenciálním výhodám. Státy by zase mohly pokrýt cenu těchto poukazů v případě, že by firma mezitím zkrachovala. Klienti, kteří by si místo zrušené cesty či pobytu nechtěli vybrat voucher, by dostali peníze zpět nejpozději do roka od začátku platnosti voucheru.