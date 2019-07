Elektrické náklaďáky mají zezelenit online nákupy. Plánuje je Mercedes i Tesla

Atlanta Online nakupování je mnohem ekologičtější než sednout do auta a dojet do obchodu. Jenže doba se rychle mění. Zákazníci chtějí mít objednané zboží co nejdříve a jednotlivé eshopy se tomu snaží přizpůsobit. Tlak na rychlost dodání vytváří ve výsledku prostor pro elektrické náklaďáky, píše CNN.

Americká televize popisuje realitu na tamním trhu, který se proti Česku vyznačuje výrazně většími vzdálenostmi. Stále více zákazníků chce dodání do druhého dne, někdy dokonce ještě ten samý den. A tím se efektivita rozvozu snižuje. V tvrdé konkurenci, navíc tváří tvář gigantickému Amazonu a velkým obchodním řetězcům, nezbývá než vycházet zákazníkům vstříc. ČEZ za rok zdvojnásobil počet rychlodobíjecích stanic pro elektromobily “Doba v přepravě má přímou souvislost s dopadem na životní prostředí,” popisuje Patrick Browne, který má udržitelnost na starosti v přepravní společnosti UPS. Domnívá se, že zákazníci nechápou, že dodání další den má vyšší dopady na životní prostředí než dodání za dva dny. “Čím více času mi dáte, tím efektivnější mohu být,” dodává. V roce 2012 University of Washington ve své studii došla k závěru, že díky online nakupování potravin mohou klesnout emise o 80 až 90 procent oproti tomu vyrazit do obchodu autem. To je ale minulost. Čísla UPS ukazují, že alespoň v Americe se kvůli jednomu balíku musí najet více kilometrů než dříve a také klesá počet zastávek, které řidič během své cesty v průměru stihne. To vše kvůli snaze dovést všem vše co nejdříve. Elektronáklaďák Mercedes Benz eActros. Elektronáklaďák Mercedes Benz eActros. Celý byznys - tedy jak doprava tak obchody - se ale snaží připojit ke snižování produkce skleníkových plynů a místo toho jich kvůli stále rychlejší dopravě na přepravený balík produkují více. Méně efektivní cesty se snaží vyrovnávat vyšším zapojením alternativních paliv. Příležitost v tom pak vidí například německý Daimler, výrobce nákladních aut Mercedes-Benz, Fuso či amerických značek Freightliner a Western Star. Německý koncern už představil užitkové elektromobily všech velikostí od menší dodávky po velký tahač. A míří s nimi na evropské i americké zákazníky. Seriová vozidla se mají na silnicích objevovat v dalších letech.

Tesla splnila Muskův cíl. Za druhé čtvrtletí dodala zákazníkům rekordní počet elektromobilů Daimler ale zatím tvrdí, že technologie je zatím v plenkách a stávající dojezd kolem 200 kilometrů brání většímu rozšíření. Zákazníci prý chtějí alespoň 500 kilometrů. Proti tomu ale stojí loňské rozhodnutí právě dopravní společnosti UPS, která si chce vyvinout elektromobily s dojezdem stovky mil, tedy 160 kilometrů. Taková porce kilometrů velké části rozvážkových dodávek na denní provoz stačí a přes noc se dobije na další směnu. Elektrická auta mají nejen snížit emise v dopravě, ale také usnadnit dopravu do center měst, která se snaží vjezd naftových náklaďáků omezovat. Daimler není sám, kdo sází na elektrické náklaďáky. Velké plány s nimi má i Tesla. Což se Němcům příliš nezdá a zpochybňují, že jsou plány Američanů realistické. “Pokud Tesla skutečně splní svůj slib, koupíme dva tyto nákladní vozy - jeden na rozebrání a jeden na testování, protože pokud bude existovat, něco nám muselo uniknout. Zatím ale platí stejné fyzikální zákony v Německu a v Kalifornii,“ řekl loni agentuře Bloomberg šéf divize nákladních aut v Daimleru Martin Daum a ve svých ostrých výrocích proti americkému rivalovi nepřestává ani letos. Zda se nakonec elektrické nákladní vozy prosadí a kdo si utrhne větší díl trhu, ale ukáží až další roky. I když se obecně předpokládá větší nasazení jen v městských rozvozech, automobilky pracují na vývoji extrémně rychlého dobíjení (až 20 krát rychlejší než jsou ty nejvýkonnější stanice v současnosti), které by umožnilo i nasazení elektrických kamionů na dálkových trasách.