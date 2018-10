Jezdec na elektrokoloběžce čelí v provozu mnohdy většímu nebezpečí než cyklista, říká expert na dopravu

PRAHA Boomu elektrokoloběžek v Praze si všimli už i v Ústředním automotoklubu ČR. „Myslím si, že je to docela riskantní záležitost,“ říká expert na dopravu a mluvčí ÚAMK Igor Sirota. Podle něj se detaily o výkonu koloběžek dozvíme až v momentě, kdy dojde k první vážné nehodě.

Lidovky.cz: Je jízda na elektrokoloběžkách v běžném provozu nebezpečná?

První věc, kterou bych označil za nebezpečnou, je velikost samotné koloběžky. Postavení jezdce na koloběžce je podobné jako u cyklisty. Stejně jako cyklista má mnoho důvodů k tomu, aby se bál. Pokud nejede po cyklostezce a musí na silnici, tak se potýká s výmoly, nerovnostmi na vozovce apod. Jezdec na koloběžce je na tom mnohdy ještě hůře než cyklista, protože je níže a má mnohem menší kola.

Elektrické koloběžky Lime zaplavily Prahu. Většina uživatelů s nimi však jezdí po chodnících.

Lidovky.cz: Může jezdec na koloběžce utrpět při srážce s automobilem vážnější zranění než cyklista?

Obávám se, že zvláště u těch půjčovaných koloběžek s elektrickým pohonem, tak jak to známe i z dovolených v zahraničí, nemáme příliš velkou tendenci vzít si přilbu, kterou by nám měli nabídnout. Většinou na nich jezdíme bez ní a užíváme si té volnosti. Úplně stejně se chovají i turisté u nás v Praze. Dalším problémem jsou chybějící rukavice, rozumná obuv a oblečení. Zájemci si koloběžku zapůjčí a tím pro ně končí veškeré starosti. Myslím si, že je to docela riskantní záležitost.

Lidovky.cz: Co byste doporučil lidem, kteří na koloběžce chtějí jezdit pravidelněji, například do práce, a zároveň chtějí dbát na bezpečnost?

Za prvé bych jim doporučil, aby se chovali na koloběžce jako na dopravním prostředku a nebrali to jako nějakou hračku, která se prosmýkne a proplete uzkými ulicemi. Měli by také při odbočování viditelně a včas rukou naznačit, kterým směrem jedou. Stejně tak by měli mít elektrokoloběžku vybavenou vším, co je potřeba – světla, reflexní prvky apod.

Elektrokoloběžky z Prahy 2 zmizí Elektrokoloběžky, které turistům půjčuje americká firma Lime, z ulic Prahy 2 dočasně zmizí. Radnice se na tom s firmou dohodla, protože podle Prahy 2 porušil Lime umístěním koloběžek do ulic bez dohody s radnicí memorandum uzavřené v září mezi magistrátem a firmami pro sdílení kol a koloběžek.

Lidovky.cz: Myslíte si, že pravidla firmy Lime, která obsahují například povinnost mít minimálně 18 let a vlastnit řidičský průkaz, mohou být jakýmsi záměrem zbavit se zodpovědnosti při dopravní nehodě?

Do té doby, dokud se žádná nehoda nestane, bude všechno v pořádku. Až dojde k nějakému většímu zranění na elektrokoloběžce, tak se o to všichni začnou zajímat a budou se zjišťovat detaily. Začne se zjišťovat například to, zda nemá koloběžka takový výkon, aby byl k jízdě řidičský průkaz opravdu potřebný. Je to podobné jako u elektrokola, pokud má nějaký výkon, tak potřebujete k řízení řidičský průkaz. Tím pádem by už musela elektrokoloběžka splňovat technické náležitosti, protože už by to bylo „vozidlo“.

To všechno se ale dozvíme až v tom momentu, kdy to bude nutné. Těžko v danou chvíli říct, zda v tomto konkrétním případu se těmito pravidly firma Lime kryje. Obávám se ale, že někteří provozovatelé podobných služeb už nyní možná nesplňují všechny potřebné náležitosti.

Řada lidí nechává koloběžky zaparkované na nevhodném místě.

Lidovky.cz: Společnost Lime představila v USA nový model koloběžek, který je bytelnější a možná dorazí i k nám. Myslíte si, že by novější model znamenal větší bezpečnost?

Jestli už teď samotný výrobce ví, že lze udělat bezpečnější a masivnější konstrukci, tak je to na místě. Na jedné straně stojí technická stavba koloběžky. Druhou stranou věci je to, zda se u nás splňují všechny náležitosti spojené s provozem.