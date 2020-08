Jízdenku, se kterou lze nastoupit do libovolného vlaku, půjde nově koupit online. Oživí také zpáteční slevu

Praha Zatím se prodalo více než 3200 jízdenek, s nimiž se dá nastoupit do libovolného vlaku. Nově si je lidé koupí i v aplikaci a na webu. Vrátí se i populární zpáteční sleva.

Je to další krok v projektu, který se na ministerstvu dopravy chystá už tři roky. Teprve od půli června se ale děje i pro obyčejné cestující: na dvou vybraných tratích se mohou se speciální jednotnou jízdenkou usadit do soupravy jakéhokoliv dopravce.



To znamená, že třeba z Mostu do Žatce smějí s tou samou jízdenkou zvolit žlutý vlak RegioJetu nebo oranžovozelený rychlík společnosti GW Train Regio. Za dva měsíce se prodalo 3230 těchto jízdenek. Jejich fungování se testuje na kolejích spojujících Most, Žatec a Plzeň a pak v Libereckém kraji mezi Rumburkem a Českou Lípou. Zatím tyto jízdenky nabízely pouze pokladní na kasách.