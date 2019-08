Kamiony nevpustíme, brání se obce. Podívejte se, kam se tranzitní doprava už možná nedostane

PRAHA S velkými obavami vyhlížejí kraje a obce plánované zpoplatnění silnic I. tříd. Bojí se totiž, že nové úseky s mýtem budou kamiony objíždět po silnicích nižší třídy. Na těch by proto chtěly vjezd tranzitní dopravě zakázat. Dokument s navrhovanými uzavírkami získal server Lidovky.cz a přináší vám jejich přehled.

„Jestli nám do toho přibudou ještě kamiony, bude to totální dopravní kolaps,“ predikuje starosta jihomoravské Kuřimi Drago Sukalovský, když hovoří o plánovaném zpoplatnění silnic I. tříd mýtem. Právě přes Kuřim vedou dvě už nyní velmi vytížené silnice, od Svitav do Brna a na Tišnov. Kuřimská silnice II. třídy číslo 386, vedoucí na Ostrovačice, by se při zavedení mýta zřejmě stala ideální objížďkou pro řidiče kamionů, kteří by se zpoplatněným úsekům chtěli vyhnout. Obcí podobně dotčených plánovaným rozšířením mýta jsou po republice stovky.

Tuto problematiku má řešit v červnu ustavená pracovní skupina, ve které se scházejí zástupci ministerstva dopravy, Asociace krajů ČR (AKČR) a Svazu měst a obcí ČR (SMOČR). Na stole jsou první konkrétní návrhy. Kraje na schůzce konané 15. března přišly s přehledem silnic II. a III. tříd, které by mohly sloužit jako levné objížďky pro tranzitní dopravu, čímž by ale tyto komunikace velmi utrpěly. LN mají zmíněný dokument k dispozici, grafický přehled všech úseků naleznete v grafice výše.

Kraje budou chtít v těchto úsecích průjezd kamionům zakázat. „Ředitelství silnic a dálnic musí vynaložit veškeré úsilí, aby se na objízdných úsecích instalovaly značky zakazující tranzitní dopravu,“ řekla LN šéfka Rady AKČR a karlovarská hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová (ANO).

Materiál hovoří o 103 silničních úsecích, se kterými již řidiči kamionů nemohou do budoucna počítat. Celkový počet se zřejmě ještě navýší, protože data zatím nedodaly kraje Pardubický, Zlínský a Moravskoslezský. Nepočítá se s Prahou, která spravuje jen necelých třicet kilometrů silnic II. třídy, ani s Ústeckým krajem, na jehož území ke zpoplatnění žádného nového úseku I. tříd nedochází. V celkovém součtu úseků se zřejmě bude jednat o více než tisíc kilometrů.

Stop nedělním jízdám Vláda chce legislativně zakázat jízdu kamionů v neděli od půlnoci do 22. hodiny, podobně jako je to jinde v Evropě. Teď mohou nákladní auta v neděli jezdit do 13.hodiny. Kamiony budou mít ale nově možnost dokončit jízdu na cílové místo v Česku. Dohodli se na tom v úterý premiér, ministr vnitra, dopravy a policejní prezident. Na některých úsecích dálnic také přibude stálý zákaz předjíždění pro kamiony. Ani s jedním opatřením nesouhlasí Sdružení autodopravců Česmad Bohemia.



Obce jako právě Kuřim by neuzavřením vytyčených úseků pro kamiony mohly výrazně utrpět. „Bohužel tu nemáme obchvat. Takže v nejvytíženějším místě máme průjezd 25 až 26 tisíc aut denně. Kdyby do toho přibyly ještě kamiony, byl by to totální kolaps,“ řekl LN kuřimský starosta Sukalovský. Obavu mají i další hlavy obcí.

Starosta jihočeského Nepomuku Jiří Švec řeší prý problémy s tranzitní dopravou už nyní. „Přes nás už to objíždějí řidiči normálně. Nechápu, proč tudy musí jezdit kamiony z Pelhřimova, Slovenska i Polska,“ uvedl pro LN nepomucký starosta. Kamionová doprava prý u něj ve městě zaznamenala obrovský nárůst, ví to díky nainstalovanému průjezdovému radaru.

S navigací až do centra

Výjimkou není ani Liberecký kraj, jehož vedení navrhlo na zákaz tranzitní dopravy tři silnice. Jednou z nich je čtrnáctikilometrový úsek silnice II/270, která vede přes Jablonné v Podještědí do Mimoně. Řidiči kamionů by se díky ní mohli vyhnout zpoplatněným úsekům vedoucím přes Nový Bor a Českou Lípu.



„Už teď jsme kamiony zatíženi, za jakoukoliv úlevu bychom byli rádi,“ vypověděl LN starosta Jablonného Jiří Rýdl a dodal, že kamiony projíždějí jen sto metrů od náměstí. „Ne zrovna disciplinovaní polští řidiči jezdí podle navigací, které ale občas špatně pochopí a skončí u nás na náměstí, kde nám působí škody,“ zoufá si starosta. Uzavření silnice do Mimoně pro vozidla těžší 12 tun je podle něj nutné, další navýšení tranzitní dopravy by prý bylo neúnosné.

Obec Jesenice na okraji Prahy se o zákaz dopravy vozů nad 12 tun ve svém katastru snaží neúspěšně už roky. „Pokud by se na přilehlou silnici I/3 dalo mýto, pravděpodobně by to kamiony začaly objíždět po silnici II/603. Už teď tu máme kvůli kamionům zácpy,“ zhodnotil situaci pro LN starosta Jesenice Pavel Smutný.

Ačkoliv se ale v přehledu ohrožených úseků objevila i silnice II/644 z Mohelnice u Olomouce do Městečka Trnávka, tamní starosta Pavel Kuba prý v současnosti problém s tranzitní dopravou neregistruje. Obavám starostů dalších obcí prý ale rozumí, zpoplatnění silnic I. třídy navíc podle něj nic velkého nepřinese. „Každá restrikce je špatně, dnes to funguje bez problémů. Jako cyklista potkávám v tom úseku minimálně kamionů. O zákazu tranzitní dopravy mám pochybnosti, zpoplatnění by úplně stačilo,“ myslí si Kuba.

Zvítězí železný zákon trhu

I přes obavy starostů a krajů se ale kamionová přeprava bude řídit železným zákonem nejnižších nákladů. „Dopravci se jakožto podnikající subjekty musí chovat tržně. Tedy minimalizovat náklady,“ řekl LN Roman Budský, bývalý šéf Besipu a momentálně předseda expertní rady dopravní platformy Vize 0. Existují ale podle něj kompromisní varianty. Pro silnice druhé třídy by mohlo být uvažováno o povolení jen v případě, že se v dané oblasti nenacházejí vhodné dálnice a ani silnice první třídy,“ řekl expert. V materiálu od AKČR se nachází také pár silnic III. tříd. Pro ty bychom se podle Budského mohli inspirovat na Slovensku, kde na ně více než dvanáctitunová vozidla nesmějí vůbec.

Zákazy prý navíc bude nutné přísně kontrolovat, podle Budského by se tento problém vyřešil zavedením satelitního systému. Toto řešení už nabídla i společnost CzechToll, která u nás bude do roku 2030 provozovat systém elektronického výběru mýta.

Sdružení automobilových dopravců Česmad podle svého generálního tajemníka Vojtěcha Hromíře obavy obcí chápe. „Od počátku ale považujeme rozšíření mýta o skoro 900 kilometrů silnic I. tříd za ekonomický omyl. Na mnoha z nich je velmi malý provoz, mýto se nevybere, ale stát i tam musí zajistit kontrolu a má další provozní náklady,“ řekl LN Hromíř.

Igor Sirota z Ústředního automotoklubu (ÚAMK) poukázal navíc na možné dopady zpoplatnění úseků „jedniček“ na bezpečnost na silnicích. „I kdyby bezprostředně nedošlo k počtu navýšení dopravních nehod, nakonec k nim dojde zprostředkovaně. Na silnicích se totiž objeví díry, výmoly, stržené krajnice či bude postupně vyježděné dopravní značení na vozovkách,“ vypočítal pro LN Sirota. Připomněl také, že silnice nižších tříd nejsou pro kamionovou dopravu dimenzované. „Efekt kamionů na silnicích nižších tříd známe při objížďkách dálničních úseků, většinou to na nich totiž znamená kolaps a zničení dotčených silnic. Nelze tedy očekávat nic jiného,“ doplnil mluvčí ÚAMK.

Ministerstvo dopravy si podle své mluvčí Lenky Rezkové podklady prostudovalo a bude je s členy pracovní skupiny rozebírat v září. Místní úpravu si stanovují samy obce s rozšířenou působností, přesto by měly podle resortu dopravy své snahy koordinovat.