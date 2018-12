Kde ty drony jsou? Zákazníci Amazonu stále čekají na slibovanou moderní přepravu balíčků

SEATTLE / PRAHA Zakladatel firmy Amazon Jeff Bezos před pěti lety odvážně předpovídal, že se v roce 2018 o doručování balíčků zákazníkům budou starat drony. Zákazníci ale pořád marně čekají a není jasné, kdy budou drony běžnou součástí firmy.

Den, kdy začnou drony doručovat lidem z vesnic nebo odlehlých oblastí léky, není možná daleko. Marketingová kampaň kolem bleskurychlé dopravy spotřebního zboží až domů ale vypadá čím dál více jako pouhá nereálná reklama.

„Nemyslím si, že uvidíte dodávky burrita nebo plenek na předměstí,“ řekl pro AP analytik dronů Colin Snow. Využití dronů sice rok od roku roste v řadě oborů, většinou ale mimo maloobchodní segment a přímou interakcí se zákazníky. Americká vláda odhaduje, že ve vzdušném prostoru USA létá zhruba 110 tisíc komerčních dronů, do roku 2022 očekává nárůst až na 450 tisíc kusů.



Společnost Amazon tvrdí, že pořád pracuje na tom, aby naplnila svůj slib a v běžném provozu využívala k přepravě zboží drony. Již nyní je ale jasné, že svůj ambiciozní plán během letošního roku nesplní.

„Jsme odhodláni uskutečnit náš cíl, dodávat balíčky drony za 30 minut nebo i dřív, realitou,“ řekla pro AP mluvčí Amazonu Kristen Kishová. Internetový gigant má v USA, Rakousku, Francii, Izraeli a ve Velké Británii centra pro vývoj dronů.



Zatím je ale tento scénář Amazonu zatím pouhou představou. Situaci jim komplikují zákony, které omezují létání dronů ve městech. Nemohou například křižovat silnici nebo koleje vlaku. Omezuje je taky to, že nemohou nijak zasahovat do soukromí lidí a natáčet tedy svoji cestu nad domy. Analytici tvrdí, že bude trvat několik let než Federální letecká správa jasně stanoví všechna pravidla pro drony.