‚S větrem v zádech.‘ Letadlo z New Yorku do Londýna kvůli bouři překonalo rekord, cesta trvala méně než 5 hodin

Londýn Aerolinky British Airways v neděli díky silnému větru orkánu Ciara patrně překonaly rekord v nejkratším letu komerčního podzvukového letadla mezi New Yorkem a Londýnem. Stroj, který místy letěl rychlostí přes 1300 kilometrů za hodinu, cestující na letiště Heathrow dopravil za čtyři hodiny a 56 minut. Informoval o tom server Flightradar24.

Orkán, který od rána bičuje britské pobřeží a leteckou dopravu spíše komplikuje, dopomohl k rekordnímu času i dalším dvěma letům, uvádí server.



Boeing 747-436, který britská společnost vypravila v sobotu večer z newyorského letiště Johna F. Kennedyho (JFK), na Heathrow přistál ve 4:48 ráno tamního času. Byl jenom o minutu rychlejší než Airbus A350 společnosti Virgin Atlantic, který na Heathrow přistál o několik chvil později, a o tři minuty předstihl i další stroj Virgin Atlantic, který přistál na letišti v 5:12 tamního času.

Průměrný čas letu mezi New Yorkem a Londýnem je šest hodin a 13 minut, uvádí Flightradar24.

Držitelem předchozího rekordu jsou aerolinky Norwegian Airlines, které v lednu 2018 přiletěly do cílové stanice po pěti hodinách a 13 minutách. K rekordu tehdy rovněž přispělo počasí a silný vítr.

Nicméně ani rekordní doba běžného letadla se nevyrovná času, za který tuto trasu zvládal nadzvukový letoun Concorde. Let přes Atlantik Concordem trval tři a půl hodiny, lety však byly ukončeny v roce 2003.

Bouře Ciara, v Německu pojmenovaná Sabine, v neděli ráno zasáhla západní pobřeží Británie. Kromě prudkých poryvů větru, které místy dosáhly rychlosti až 144 kilometrů za hodinu, ji doprovází také silný déšť. Nepříznivé počasí od rána komplikuje leteckou dopravu v Británii, Německu i dalších západoevropských zemích. Odkloněn těsně před cílovou destinací musel být například let z Osla do Manchesteru, který se vrátil zpět do norské metropole.