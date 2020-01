Praha Letecká linka mezi Prahou a čínským Čcheng-tu byla do 28. března přerušena, uvedl v pátek prodejce letenek Student Agency. Letiště Praha zatím informaci nepotvrdilo. Dosud se z Prahy pravidelně létalo do čtyř čínských měst. Premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek uvedl, že vládě kvůli šíření koronaviru navrhne dočasné přerušení všech letů mezi ČR a Čínou.

Prodejci letenek, včetně Student Agency či Letušky.cz, uvedli, že klesá zájem o letenky do Číny. „Zájem o letenky do Číny na českém trhu v posledních dnech poklesl na 50 procent ve srovnání se stejným obdobím loňského roku,“ uvedla ředitelka letenkového oddělení Student Agency Věra Janičinová. Zároveň se kvůli koronaviru zvyšuje počet dotazů zákazníků na možnosti změny rezervace letenek či jejich storna. Zákazníci se přitom zajímají nejen o situaci u letů do Číny, ale i okolních zemí, jako je například Thajsko. Prodej letenek do Thajska se v poslední době meziročně snížil asi o pět procent.



Své pravidelné linky do Číny už v minulých dnech dočasně přerušily například British Airways, Air France, Lufthansa a řada dalších. Dopravci i prodejci letenek cestujícím nabízejí bezplatné zrušení letenek nebo změnu termínu odletu.

Praha dosud měla čtyři letecká spojení s Čínou. Do Pekingu létá od roku 2015 Hainan Airlines, o rok později začal Sichuan Airlines létat do Čcheng-tu a v roce 2017 pak China Eastern Airlines spustily linku do Šanghaje, s mezipřistáním v Si-anu. Jde o 12 spojení týdně. V roce 2019 podle letiště využilo přímých leteckých spojení mezi Prahou a Čínou 188 000 cestujících v obou směrech.

K omezování provozu mezi Prahou a Čínou přistoupili někteří dopravci už dříve. Od března skončí linka do Pekingu, u linky do Šanghaje pak budou místo současných pěti spojů týdně létat každý týden čtyři. V těchto případech však omezení zřejmě nesouvisí se šířením koronaviru. Spekuluje se o komerčních či politických důvodech.

Koronavirus se začal loni šířit z čínského Wu-chanu. Celosvětově je kolem 9700 případů onemocnění, většina v Číně. Nemoci podlehlo přes 213 lidí.