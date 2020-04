Praha nebude mít letos přímé letecké spojení s USA. Američtí dopravci ruší linky

Praha Tři americké letecké společnosti pro letošek ruší přímé spojení mezi Prahou a Spojenými státy americkými. Společnost American Airlines přerušení letů už oficiálně oznámila, obdobný krok společností Delta Air Lines a United Airlines je patrný z rezervačního systému dopravců, uvádí server Zdopravy.cz. Praha tak podle něj letos nebude mít přímé spojení s USA. Omezení letů souvisí s poklesem poptávky kvůli pandemii covid-19.

Společnost Delta Air Lines plánovala od začátku května denně létat z Prahy do New Yorku. Konkurenční United Airlines chtěly od června zavést spojení na letiště Newark v New Jersey. „Obě letecké společnosti nám potvrdily, že v letošním roce nebudou přímé linky z Prahy do USA provozovat,“ řekla webu Zdopravy.cz mluvčí Letiště Praha Kateřina Pavlíková.



Třetí dopravce, American Airlines, už na začátku dubna oznámil, že spojení z Prahy do Filadelfie ani novou linku do Chicaga letos nezahájí. Přes Atlantik tak budou podle rezervačních systémů dopravců letos létat jen aerolinky Air Transat, a to dvakrát týdně do Montrealu, uvádí server Zdopravy.cz.

Kvůli pandemii koronaviru byla na ruzyňském letišti v minulých týdnech zrušena drtivá většina linek. Letiště je otevřené pro všechny přílety a odlety, obnovení provozu ale bude závislé především na zájmu cestujících a leteckých společností o znovuzavedení přerušených linek, řekl minulý týden mluvčí Letiště Praha Roman Pacvoň. Dopravci nyní obnovení spojů neplánují. V březnu letiště odbavilo 434 719 cestujících, což je meziroční pokles o 64,7 procenta. V dubnu bude pokles ještě výraznější.

Letiště Praha už oznámilo, že kvůli koronavirové krizi propustí až 450 zaměstnanců. Propouštění by mělo začít koncem května. Letiště zaměstnává kolem 2900 lidí.