Na seznamu kandidátů do představenstva Českých drah je 14 lidí. Oznámil to ministr dopravy Kremlík

PRAHA Seznam kandidátů do představenstva Českých drah má 14 jmen a o jeho případném zúžení rozhodne výběrová komise v příštím týdnu. Na twitteru to v pátek uvedl ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO). Popřel tak informace, že komise už vytvořila zkrácený seznam několika kandidátů, ze kterých bude dozorčí rada podniku vybírat dva členy do představenstva.

„Žádný shortlist neexistuje. Ve hře je stále 14 lidí, kteří byli u pohovoru,“ uvedl Kremlík. Výběrová komise má podle něj zasedat až v příštím týdnu. Ve středu pak bude o nových členech hlasovat dozorčí rada. Následně bude z celkem pětičlenného představenstva vybrán jeho předseda a generální ředitel společnosti.

Zprávy o zúžení výběru na doplnění představenstva Českých drah nejsou pravdivé. Žádný „shortlist“ neexistuje. Ve hře je stále 14 lidí, kteří byli u pohovoru. Teprve příští týden zasedá výběrová komise a následně dozorčí rada zvolí člena představenstva a předsedu představenstva. — Vladimír Kremlík (@KremlikVladimir) 20. září 2019 Nové členy vedení podniku hledá od letošního června, kdy byl odvolán šéf firmy Miroslav Kupec. Další místo v představenstvu je uvolněné po Michalu Heřmanovi, který v květnu odešel do OKD. Dráhy kvůli tomu vypsaly výběrové řízení, do kterého se přihlásilo přes 30 zájemců. Výběrová komise následně jejich seznam zúžila na 14 lidí, se kterými v uplynulých týdnech pořádala pohovory.

Na piedestal Českých drah má blízko ministerský náměstek Nebeský. Kdo další bude řídit železnici? Skupinu Českých drah tvoří osobní dopravce a nákladní ČD Cargo, dále také například Výzkumný ústav železniční, poskytovatel datových služeb ČD Telematika nebo poskytovatel ICT služeb ČD Informační systémy. Společnost v pololetí vykázala zisk 441 milionů korun, což je meziročně o 179 milionů korun více. Skupina zaměstnává přes 23 500 lidí.