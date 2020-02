Značka ,Nedáš-li přednost vlaku, zemřeš’ má zmizet z přejezdů na Mostecku. Údajně odporuje vyhlášce

MOST Výrobce signalizační techniky pro drážní dopravu AŽD má podle požadavku Magistrátu města Most odstranit výstražné dodatkové tabule nesoucí nápis „Nedáš-li přednost vlaku, zemřeš.“ Podle policejního šetření není umístění těchto dodatkových tabulek legislativně schváleno. Generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle to ale odmítá a rozhodnutí chce nechat soudu

„Při prováděné kontrole sítě pozemních komunikací v územním obvodu Statutárního města Mostu byla zjištěna závada související s provozem na pozemní komunikaci v obou směrech,“ píše mostecký magistrát ve výzvě pro AŽD o dodatkových tabulích, které jsou umístěny pod značkou upozorňující na průjezd vlaků.

Na základě šetření PČR jsme obdrželi od Magistrátu města Mostu výzvu, abychom odstranili na @svestkovadraha před žel. přejezdy dodatkovou tabulku NEDÁŠ-LI PŘEDNOST VLAKU, ZEMŘEŠ. Generální ředitel AŽD Z. Chrdle odmítá tabulky odstranit. Chce nechat rozhodnout soudy. pic.twitter.com/Ty7lBNhQwX — AŽD (@azd_praha) February 20, 2020 Žádost od mosteckého magistrátu byla na AŽD zaslána na základě policejního šetření, které zjistilo, že tyto dodatkové tabule nejsou stanoveny příslušným správním orgánem jako místní úprava provozu na pozemních komunikacích. Zároveň údajně text, „Nedáš-li přednost vlaku, zemřeš“, není v souladu s vyhláškou. Nezpřesňuje ani neomezuje totiž význam dopravní značky, pod kterou byl umístěn. Jinými slovy – cedule jsou tam navíc.

Praha 1 chce zakázat elektrokoloběžky na pěších zónách, chodci si na ně stěžují „Z důvodu absence kladného stanoviska Policie České republiky, magistrát města schvaluje pouze instalaci svislého dopravního označení, ne té dodatkové tabulky,“ vyjádřila se mluvčí Mostu Klára Vydrová.

Podle mosteckého magistrátu tyto dodatkové tabule také zásadně ovlivňují bezpečnost a plynulost provozu a mají být odstraněny nejpozději do 5. 3. 2020. „Ten přejezd je technicky špatně řešený, nechceme, aby se tam řidiči zbytečně zdržovali,“ vysvětluje mluvčí.

AŽD žádost odmítá AŽD s tím ale zásadně nesouhlasí a spor chce ponechat soudu. „Generální ředitel AŽD Z. Chrdle odmítá tabulky odstranit. Chce nechat rozhodnout soudy,“ píše firma na svém Twitteru.

V případě, že AŽD dodatek neodstraní, hrozí úřad správním řízením a pokutou ve výši až 300 tisíc korun. „Počkáme si na stanovený termín, do té doby nejsme kompetentní se ke stanovisku AŽD vyjadřovat,“ říká mluvčí.

Dodatkové tabulky s výstražným nápisem jsou umístěny obousměrně na pozemní komunikaci u železničních přejezdů „Švestkové dráhy“ v obcích Zaječice a Bedřichův Světec na severozápadě Čech.