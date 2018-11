Nejdelší tunel v Česku či nové názvy vlaků. Co se koncem roku mění na železnici

PRAHA Nový jízdní řád ČD, který začíná platit od 9. prosince, přináší výrazné novinky jak na mezistátních trasách, tak i na těch vnitrostátních. České dráhy počítají s nárůstem cestujících na dálkových spojů, ti si budou muset zvykat na nové názvy vlaků. A to není všechno. Podívejte hlavní změny.

Ejpovický tunel

Již ohlášenou změnou je otevření nejdelšího tunelu v Česku. Díky Ejpovickému tunelu se zkracuje cesta z Plzně do Prahy o 19 minut. Tuto trasu tak rychlík zvládne za hodinu a 29 minut, opačným směrem se cesta zkracuje o 17 minut. Obdobně se zrychluje cesta z Prahy do Klatov. Cestovat z Plzně do Prahy rychlíkem se tak vyplatí z časového hlediska víc než jet doposud rychlejším autobusem na pražský Zličín a metrem do centra. Trať mezi Rokycany a Plzní, která se zkrátila o šest kilometrů na 14 km, by mělo podle zástupců obou koncových měst využívat ještě více lidí.

Změna v názvech linek

Nejviditelnější změnou pro řadu cestujících bude odklon od pojmenování jednotlivých vlaků, které budou označeny jednotnými jmény, vždy platnými pro celou linku. K tomuto částečnému sjednocení došlo už na konci loňského roku, kdy se označení jako Západní expres či Slovácký expres osvědčilo. V novém jízdním řádu se objeví celkem 62 různých názvu pro 609 dálkových vlaků. Dostanou jména podle názvů řek, hradů či jiných významných míst, které budou na trase míjet.



Spoje z Prahy do Vídně a Štýrského Hradce v Rakousku budou mít například název Vindobona. Na koleje se tak vrátí legendární rychlík, který za minulého režimu patřil k „výkladním skříním“ tehdejších Československých státních drah. Tentokrát se tak ovšem budou jmenovat všechny vlaky na této lince. Podobně například linka z Prahy do Berlína a Hamburku ponese jméno Berliner. Do Žiliny bude přes Valaššsko jezdit Valašský expres. Další změny se uskuteční i u vnitrostátních vlaků a linek.



Pendolino z havárie u Studénky a posílení klíčové trasy

Na trať Praha – Ostrava se vrací přibližně dvouhodinový interval rychlovlaků. Poté, co byly opraveny a revitalizovány všechny vlaky Pendolino, včetně toho z havárie u Studénky v roce 2015, které už může cestující potkat na železnici, tak dochází k posílení tohoto vytíženého spoje.

Havárie Pendolina u Studénky.

Místo vlaků InterCity pojedou z Prahy vlaky SC Pendolino také ve 13:41 a v 15:41. Druhý spoj bude během pátků a vybraných dnů před víkendy prodloužen až do Košic. V opačném směru pojedou Pendolina místo vlaků InterCity z Ostravy hl.n. v 9:15 a v 17:15. Posílení čeká také ostatní spoje mezi Prahou a střední a severní Moravou. Místo pátečního posilového vlaku EC Roháče pojede během pracovních dnů nový vlak IC Opavan, cestující se tak dostanou častěji z Prahy do Opavy přímým spojem.



Změny v mezistátních linkách

Mezistátní jízdní řád Českých drah se pro další rok příliš nemění. Mezi novinky patří již zmíněné posilové Pendolino Košičan, které zamíří z Prahy do oblasti Tater a Košic. Dále také přibude nové přímé noční spojení jižní Moravy a Ostravy s Berlínem vlakem nightjet ÖBB. Na ten budou navazovat další noční vlaky jako Metropol do Maďarska nebo Chopin do Polska. Díky Ejpovickému tunelu se pak urychlí cesta do Mnichova zhruba o čtvrt hodiny.